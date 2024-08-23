https://1prime.ru/20240823/stavka-851089972.html

ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов банков РФ выросла до 17,48%

ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов банков РФ выросла до 17,48% - 23.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов банков РФ выросла до 17,48%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа выросла на 0,2 | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T17:37+0300

2024-08-23T17:37+0300

2024-08-23T17:37+0300

банк россии

ставка по вкладам

банки

россия

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа выросла на 0,2 процентного пункта, до 17,48%, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Росбанк", "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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ставка по вкладам, банки, россия