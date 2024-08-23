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Суд запретил Credit Agricole судиться за рубежом с НПЗ "Газпром нефти"

Суд запретил Credit Agricole судиться за рубежом с НПЗ "Газпром нефти" - 23.08.2024, ПРАЙМ

Суд запретил Credit Agricole судиться за рубежом с НПЗ "Газпром нефти"

Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты двух инстанций, которые по заявлению АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" установили запрет французскому | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T13:12+0300

2024-08-23T13:12+0300

2024-08-23T13:13+0300

газпром нефть

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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты двух инстанций, которые по заявлению АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" установили запрет французскому банку Credit Agricole Corporate and Investment Bank инициировать за рубежом судебные разбирательства с заявителем. Как следует из опубликованного в пятницу определения суда, судья ВС РФ Марина Пронина отклонила кассационную жалобу банка, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Московский НПЗ, одно из основных перерабатывающих предприятий "Газпром нефти", и французский банк связывают отношения из договора банковской гарантии, которую Credit Agricole выдал компании Lummus Technology в обеспечение ее обязательств по поставке оборудования для завода "Газпром нефти". Арбитражный суд Москвы в декабре 2023 года запретил французскому банку "инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства в любой другой юрисдикции за исключением юрисдикции Российской Федерации по всем спорам, возникающим по банковской гарантии", в том числе в Верховном суде Сингапура, а также "инициировать принудительное исполнение принятых не в пользу АО "Газпромнефть - Московский НПЗ" судебных актов Верховного суда Сингапура и любых других судебных органов, расположенных на территории иностранных государств". Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года по иску НПЗ взыскал с Credit Agricole по гарантии более 5,3 миллиона евро. Суд удовлетворил и другие требования истца: признал недействительной условие о том, что гарантия регулируется законодательством Сингапура, и взыскал с французского банка проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6,9% годовых за период с 10 мая 2022 года по дату фактического погашения долга. Решение поддержали еще две инстанции. Банковская гарантия обеспечивала обязательства Lummus Technology как поставщика по договору поставки с АО "Газпромнефть – Московский НПЗ". В марте 2022 года, по словам представителя истца, поставщик отказался от исполнения обязательств, после чего российская компания в мае направила в банк требование о выплате по гарантии в размере перечисленного поставщику аванса. Credit Agricole берет начало с создания региональных сельскохозяйственных кредитных учреждений во Франции в конце XIX века. Российское подразделение банка не занималось розничными банковскими операциями, насчитывало 170 сотрудников. По итогам 2021 года чистая прибыль "дочки" составила 3,7 миллиона евро. Группа Credit Agricole в марте 2022 года сообщила о приостановке своей деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины.

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газпром нефть