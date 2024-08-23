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США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщают СМИ

США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщают СМИ - 23.08.2024, ПРАЙМ

США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщают СМИ

Соединенные Штаты могут в пятницу сообщить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом пишет информагентство Associated Press, ссылаясь на неназванных... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T06:20+0300

2024-08-23T06:20+0300

2024-08-23T06:20+0300

спецоперация на украине

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут в пятницу сообщить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом пишет информагентство Associated Press, ссылаясь на неназванных чиновников США. Как сообщается, Соединенные Штаты направят около $125 млн виде военной помощи Украине. По данным источников агентства, официально о новом пакете военной помощи Киеву может быть объявлено накануне украинского дня независимости. В состав пакета будут включены ракеты для систем противовоздушной обороны, HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства РЭБ, а 105-миллиметровые и 155-миллиметровые снаряды и другая техника. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Киеву в ближайшие недели.

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сша

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сша, военная помощь украине