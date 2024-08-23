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США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщают СМИ - 23.08.2024, ПРАЙМ
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США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщают СМИ
США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщают СМИ - 23.08.2024, ПРАЙМ
США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщают СМИ
Соединенные Штаты могут в пятницу сообщить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом пишет информагентство Associated Press, ссылаясь на неназванных... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T06:20+0300
2024-08-23T06:20+0300
спецоперация на украине
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут в пятницу сообщить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом пишет информагентство Associated Press, ссылаясь на неназванных чиновников США. Как сообщается, Соединенные Штаты направят около $125 млн виде военной помощи Украине. По данным источников агентства, официально о новом пакете военной помощи Киеву может быть объявлено накануне украинского дня независимости. В состав пакета будут включены ракеты для систем противовоздушной обороны, HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства РЭБ, а 105-миллиметровые и 155-миллиметровые снаряды и другая техника. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Киеву в ближайшие недели.
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сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, военная помощь Украине
06:20 23.08.2024
 
США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщают СМИ

AP: США могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $125 млн

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут в пятницу сообщить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом пишет информагентство Associated Press, ссылаясь на неназванных чиновников США.
Как сообщается, Соединенные Штаты направят около $125 млн виде военной помощи Украине.
По данным источников агентства, официально о новом пакете военной помощи Киеву может быть объявлено накануне украинского дня независимости. В состав пакета будут включены ракеты для систем противовоздушной обороны, HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства РЭБ, а 105-миллиметровые и 155-миллиметровые снаряды и другая техника.
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Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Киеву в ближайшие недели.
 
Спецоперация на УкраинеСШАвоенная помощь Украине
 
 
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