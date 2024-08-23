https://1prime.ru/20240823/svo-851076910.html

"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине

"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине

Германия должна перестать финансировать Киев и начать продвигать урегулирование конфликта дипломатическим путем. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T09:53+0300

2024-08-23T09:53+0300

2024-08-23T09:54+0300

спецоперация на украине

германия

украина

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg

МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Германия должна перестать финансировать Киев и начать продвигать урегулирование конфликта дипломатическим путем. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен."Необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды", - написала депутат.Далее в не менее категоричной форме Дагделен призвала прекратить тратить деньги и отправлять оружие "ради бессмысленного конфликта". Вместо этого, по ее убеждению, немецкие власти "должны наконец-то начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем".Вместе с тем депутат бундестага подвергла критике сторонников киевского режима, запрещающего оппозицию и дискриминирующего меньшинства.

https://1prime.ru/20240819/kompensatsiya-850984359.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, мнение