https://1prime.ru/20240823/svo-851076910.html
"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине
"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине
Германия должна перестать финансировать Киев и начать продвигать урегулирование конфликта дипломатическим путем. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T09:53+0300
2024-08-23T09:53+0300
2024-08-23T09:54+0300
спецоперация на украине
германия
украина
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Германия должна перестать финансировать Киев и начать продвигать урегулирование конфликта дипломатическим путем. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен."Необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды", - написала депутат.Далее в не менее категоричной форме Дагделен призвала прекратить тратить деньги и отправлять оружие "ради бессмысленного конфликта". Вместо этого, по ее убеждению, немецкие власти "должны наконец-то начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем".Вместе с тем депутат бундестага подвергла критике сторонников киевского режима, запрещающего оппозицию и дискриминирующего меньшинства.
https://1prime.ru/20240819/kompensatsiya-850984359.html
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_96ec8a141bd8d1a6df04f85e8fc4d318.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, мнение
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, мнение
"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине
Депутат бундестага Дагделен: Германия должна прекратить помогать Украине
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ.
Германия должна перестать финансировать Киев и начать продвигать урегулирование конфликта дипломатическим путем. Об этом на своей странице в соцсети Х
заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен.
"Необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды", - написала депутат.
Далее в не менее категоричной форме Дагделен призвала прекратить тратить деньги и отправлять оружие "ради бессмысленного конфликта". Вместо этого, по ее убеждению, немецкие власти "должны наконец-то начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем".
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"
Вместе с тем депутат бундестага подвергла критике сторонников киевского режима, запрещающего оппозицию и дискриминирующего меньшинства.