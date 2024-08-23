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"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
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"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине
"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине
Германия должна перестать финансировать Киев и начать продвигать урегулирование конфликта дипломатическим путем. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T09:53+0300
2024-08-23T09:54+0300
спецоперация на украине
германия
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мнение
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Германия должна перестать финансировать Киев и начать продвигать урегулирование конфликта дипломатическим путем. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен."Необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды", - написала депутат.Далее в не менее категоричной форме Дагделен призвала прекратить тратить деньги и отправлять оружие "ради бессмысленного конфликта". Вместо этого, по ее убеждению, немецкие власти "должны наконец-то начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем".Вместе с тем депутат бундестага подвергла критике сторонников киевского режима, запрещающего оппозицию и дискриминирующего меньшинства.
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германия, украина, мнение
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, мнение
09:53 23.08.2024 (обновлено: 09:54 23.08.2024)
 
"Прекратить". В Германии предложили радикальный план по Украине

Депутат бундестага Дагделен: Германия должна прекратить помогать Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Германия должна перестать финансировать Киев и начать продвигать урегулирование конфликта дипломатическим путем. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен.
"Необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды", - написала депутат.
Далее в не менее категоричной форме Дагделен призвала прекратить тратить деньги и отправлять оружие "ради бессмысленного конфликта". Вместо этого, по ее убеждению, немецкие власти "должны наконец-то начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем".
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19 августа, 16:30
Вместе с тем депутат бундестага подвергла критике сторонников киевского режима, запрещающего оппозицию и дискриминирующего меньшинства.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНАмнение
 
 
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