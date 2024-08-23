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Трамп высмеял обещание Харрис - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Трамп высмеял обещание Харрис
Трамп высмеял обещание Харрис - 23.08.2024, ПРАЙМ
Трамп высмеял обещание Харрис
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял в соцсети Truth Social обещание кандидата на президентский пост от Демпартии США Камалы Харрис "не... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T07:52+0300
2024-08-23T07:53+0300
политика
дональд трамп
заявление
камала харрис
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял в соцсети Truth Social обещание кандидата на президентский пост от Демпартии США Камалы Харрис "не подстраиваться под диктаторов", прозвучавшее в ее программной речи на партийном съезде .Сразу после программного выступления Харрис на съезде Демпартии, где она официально приняла номинацию на пост главы государства, бывший хозяин Овального кабинета написал в соцсети: "С товарищем Камалой Харрис у нас не будет будущего, поскольку она приведет нас к Третьей мировой войне. Мировые тираны никогда не будут ее уважать".Примечательно, что Трамп неоднократно публично заявлял о своих хороших отношениях с лидерами России, Китая, Северной Кореи, которых постоянно критикуют действующие власти Соединенных Штатов.
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дональд трамп, заявление, камала харрис
Политика, Дональд Трамп, заявление, Камала Харрис
07:52 23.08.2024 (обновлено: 07:53 23.08.2024)
 
Трамп высмеял обещание Харрис

Трамп высмеял обещание Харрис "не подстраиваться под тиранов"

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял в соцсети Truth Social обещание кандидата на президентский пост от Демпартии США Камалы Харрис "не подстраиваться под диктаторов", прозвучавшее в ее программной речи на партийном съезде .
Сразу после программного выступления Харрис на съезде Демпартии, где она официально приняла номинацию на пост главы государства, бывший хозяин Овального кабинета написал в соцсети: "С товарищем Камалой Харрис у нас не будет будущего, поскольку она приведет нас к Третьей мировой войне. Мировые тираны никогда не будут ее уважать".
Билл Клинтон
Клинтон публично высмеял Трампа за слова о России и КНДР
Вчера, 07:00
Примечательно, что Трамп неоднократно публично заявлял о своих хороших отношениях с лидерами России, Китая, Северной Кореи, которых постоянно критикуют действующие власти Соединенных Штатов.
 
ПолитикаДональд ТрампзаявлениеКамала Харрис
 
 
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