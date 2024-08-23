https://1prime.ru/20240823/tramp-851075038.html
Трамп высмеял обещание Харрис
Трамп высмеял обещание Харрис - 23.08.2024, ПРАЙМ
Трамп высмеял обещание Харрис
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял в соцсети Truth Social обещание кандидата на президентский пост от Демпартии США Камалы Харрис "не... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T07:52+0300
2024-08-23T07:52+0300
2024-08-23T07:53+0300
политика
дональд трамп
заявление
камала харрис
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял в соцсети Truth Social обещание кандидата на президентский пост от Демпартии США Камалы Харрис "не подстраиваться под диктаторов", прозвучавшее в ее программной речи на партийном съезде .Сразу после программного выступления Харрис на съезде Демпартии, где она официально приняла номинацию на пост главы государства, бывший хозяин Овального кабинета написал в соцсети: "С товарищем Камалой Харрис у нас не будет будущего, поскольку она приведет нас к Третьей мировой войне. Мировые тираны никогда не будут ее уважать".Примечательно, что Трамп неоднократно публично заявлял о своих хороших отношениях с лидерами России, Китая, Северной Кореи, которых постоянно критикуют действующие власти Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20240822/klinton-851051734.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fc8b7a6116e08677311634dffdc76a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, заявление, камала харрис
Политика, Дональд Трамп, заявление, Камала Харрис
Трамп высмеял обещание Харрис
Трамп высмеял обещание Харрис "не подстраиваться под тиранов"
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял в соцсети Truth Social обещание кандидата на президентский пост от Демпартии США Камалы Харрис "не подстраиваться под диктаторов", прозвучавшее в ее программной речи на партийном съезде .
Сразу после программного выступления Харрис на съезде Демпартии, где она официально приняла номинацию на пост главы государства, бывший хозяин Овального кабинета написал в соцсети: "С товарищем Камалой Харрис у нас не будет будущего, поскольку она приведет нас к Третьей мировой войне. Мировые тираны никогда не будут ее уважать".
Клинтон публично высмеял Трампа за слова о России и КНДР
Примечательно, что Трамп неоднократно публично заявлял о своих хороших отношениях с лидерами России, Китая, Северной Кореи, которых постоянно критикуют действующие власти Соединенных Штатов.