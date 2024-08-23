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Трамп высмеял обещание Харрис

Трамп высмеял обещание Харрис - 23.08.2024, ПРАЙМ

Трамп высмеял обещание Харрис

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял в соцсети Truth Social обещание кандидата на президентский пост от Демпартии США Камалы Харрис "не... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T07:52+0300

2024-08-23T07:52+0300

2024-08-23T07:53+0300

политика

дональд трамп

заявление

камала харрис

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял в соцсети Truth Social обещание кандидата на президентский пост от Демпартии США Камалы Харрис "не подстраиваться под диктаторов", прозвучавшее в ее программной речи на партийном съезде .Сразу после программного выступления Харрис на съезде Демпартии, где она официально приняла номинацию на пост главы государства, бывший хозяин Овального кабинета написал в соцсети: "С товарищем Камалой Харрис у нас не будет будущего, поскольку она приведет нас к Третьей мировой войне. Мировые тираны никогда не будут ее уважать".Примечательно, что Трамп неоднократно публично заявлял о своих хороших отношениях с лидерами России, Китая, Северной Кореи, которых постоянно критикуют действующие власти Соединенных Штатов.

https://1prime.ru/20240822/klinton-851051734.html

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дональд трамп, заявление, камала харрис