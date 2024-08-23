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ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России - 23.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 августа увеличилась до 18,372 триллиона рублей с 18,327 триллиона на 9 августа, сообщил Банк России. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T11:14+0300
2024-08-23T11:14+0300
2024-08-23T11:14+0300
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 августа увеличилась до 18,372 триллиона рублей с 18,327 триллиона на 9 августа, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю выросла на 44,8 миллиарда рублей, или на 0,24%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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денежная база
Банк России, денежная база
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 9 по 16 августа выросла на 0,24%
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 августа увеличилась до 18,372 триллиона рублей с 18,327 триллиона на 9 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю выросла на 44,8 миллиарда рублей, или на 0,24%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.