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ЦБ зафиксировал рост денежной базы России

ЦБ зафиксировал рост денежной базы России - 23.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 августа увеличилась до 18,372 триллиона рублей с 18,327 триллиона на 9 августа, сообщил Банк России. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T11:14+0300

2024-08-23T11:14+0300

2024-08-23T11:14+0300

банк россии

денежная база

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 августа увеличилась до 18,372 триллиона рублей с 18,327 триллиона на 9 августа, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю выросла на 44,8 миллиарда рублей, или на 0,24%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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денежная база