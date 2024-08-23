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ЦБ дал рекомендации по выплате страховки жителям приграничных регионов - 23.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ дал рекомендации по выплате страховки жителям приграничных регионов
ЦБ дал рекомендации по выплате страховки жителям приграничных регионов - 23.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ дал рекомендации по выплате страховки жителям приграничных регионов
Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если в результате боевых действий... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T16:07+0300
2024-08-23T16:16+0300
банк россии
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если в результате боевых действий причинен вред их здоровью, повреждено застрахованное имущество, заявления рекомендуется принимать даже при отсутствии документов, сообщает пресс-служба ЦБ РФ."Страховым компаниям предлагается рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей России по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества. Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено", - говорится в сообщении."Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов", - подчеркивает ЦБ.
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страховка
Банк России, страховка
16:07 23.08.2024 (обновлено: 16:16 23.08.2024)
 
ЦБ дал рекомендации по выплате страховки жителям приграничных регионов

ЦБ рекомендовал страховку жителям приграничья при ущербе от боевых действий

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если в результате боевых действий причинен вред их здоровью, повреждено застрахованное имущество, заявления рекомендуется принимать даже при отсутствии документов, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
"Страховым компаниям предлагается рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей России по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества. Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено", - говорится в сообщении.
"Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов", - подчеркивает ЦБ.
 
Банк Россиистраховка
 
 
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