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ЦБ дал рекомендации по выплате страховки жителям приграничных регионов

ЦБ дал рекомендации по выплате страховки жителям приграничных регионов - 23.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ дал рекомендации по выплате страховки жителям приграничных регионов

Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если в результате боевых действий... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T16:07+0300

2024-08-23T16:07+0300

2024-08-23T16:16+0300

банк россии

страховка

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если в результате боевых действий причинен вред их здоровью, повреждено застрахованное имущество, заявления рекомендуется принимать даже при отсутствии документов, сообщает пресс-служба ЦБ РФ."Страховым компаниям предлагается рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей России по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества. Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено", - говорится в сообщении."Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов", - подчеркивает ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

страховка