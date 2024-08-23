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"Нужно быть вместе с Россией". Турки прокомментировали приглашение от ЕС - 23.08.2024, ПРАЙМ
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"Нужно быть вместе с Россией". Турки прокомментировали приглашение от ЕС
"Нужно быть вместе с Россией". Турки прокомментировали приглашение от ЕС - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Нужно быть вместе с Россией". Турки прокомментировали приглашение от ЕС
Турция впервые за пять лет получила приглашение от Европейского союза на встречу министров иностранных дел для обсуждения внешнеполитической стратегии, передает | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T15:57+0300
2024-08-23T15:57+0300
политика
турция
россия
запад
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Турция впервые за пять лет получила приглашение от Европейского союза на встречу министров иностранных дел для обсуждения внешнеполитической стратегии, передает издание En Son HaberСогласно изданию, Анкара рассматривает его как попытку диалога со стороны ЕС. Встреча состоится 29 августа в Брюсселе. Кроме того, такого рода встречи обеспечивают координацию внешней политики и обмен мнениями между странами-членами ЕС. Они также помогают определить общие внешнеполитические цели участников объединения.Представители Министерства иностранных дел Турции в свою очередь приветствуют приглашение и надеются, что оно поможет улучшить отношения между Турцией и ЕС."Попытка привлечь Турцию на свою сторону против России. Путин борется против существующего миропорядка, теперь и нам для построения нового миропорядка нужно принять сторону и быть вместе с Россией", - написал один из читателей издания.Другие же комментаторы отметили, что Вашингтон и ЕС несут Анкаре только зло, поэтому турецкая сторона должна покинуть Североатлантический альянс и вступить в БРИКС. Ко всему прочему, турецая сторона получила приглашение только потому, что во главе председательства на данный момент находится Венгрия.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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турция
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турция, россия, запад
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЗАПАД
15:57 23.08.2024
 
"Нужно быть вместе с Россией". Турки прокомментировали приглашение от ЕС

En Son Haber: Турцию впервые пригласили на встречу министров иностранных дел ЕС

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Турция впервые за пять лет получила приглашение от Европейского союза на встречу министров иностранных дел для обсуждения внешнеполитической стратегии, передает издание En Son Haber
Согласно изданию, Анкара рассматривает его как попытку диалога со стороны ЕС. Встреча состоится 29 августа в Брюсселе. Кроме того, такого рода встречи обеспечивают координацию внешней политики и обмен мнениями между странами-членами ЕС. Они также помогают определить общие внешнеполитические цели участников объединения.
Представители Министерства иностранных дел Турции в свою очередь приветствуют приглашение и надеются, что оно поможет улучшить отношения между Турцией и ЕС.
"Попытка привлечь Турцию на свою сторону против России. Путин борется против существующего миропорядка, теперь и нам для построения нового миропорядка нужно принять сторону и быть вместе с Россией", - написал один из читателей издания.
Другие же комментаторы отметили, что Вашингтон и ЕС несут Анкаре только зло, поэтому турецкая сторона должна покинуть Североатлантический альянс и вступить в БРИКС. Ко всему прочему, турецая сторона получила приглашение только потому, что во главе председательства на данный момент находится Венгрия.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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ПолитикаТУРЦИЯРОССИЯЗАПАД
 
 
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