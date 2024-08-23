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Канада теряет долю рынка удобрений в пользу России - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Канада теряет долю рынка удобрений в пользу России
Канада теряет долю рынка удобрений в пользу России - 23.08.2024, ПРАЙМ
Канада теряет долю рынка удобрений в пользу России
Канада из-за забастовки железнодорожных компаний ежедневно теряет долю рынка калийных удобрений в пользу России, заявил министр труда страны Стивен Маккиннон. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T05:22+0300
2024-08-23T05:23+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Канада из-за забастовки железнодорожных компаний ежедневно теряет долю рынка калийных удобрений в пользу России, заявил министр труда страны Стивен Маккиннон. "Калийный сектор – каждый день они теряют долю рынка в пользу России", - сказал Маккиннон в ходе пресс-конференции, кадры которой транслировали СМИ. Он отметил, что этот вопрос "крайне беспокоит" Оттаву, учитывая ситуацию на Украине. Чиновник также сообщил, что распорядился об окончательном и имеющем обязательную силу арбитраже для урегулирования споров между бастующими сторонами. Две ​крупнейшие железнодорожные компании Канады Canadia Pacific Kansas City и Canadian National 22 августа впервые в истории одновременно прекратили грузоперевозки, перестав выпускать на работу своих сотрудников из-за срыва переговоров с крупным профсоюзом Teamsters. Как сообщило в связи с этим издание Globe and Mail, президент канадской Ассоциации управления грузоперевозками Джон Кори заявил, что "канадская цепь поставок, по сути, остановилась", что означает, что товары временно не будут поступать в Канаду через порты и не будут через них вывозиться за пределы страны. Накануне начала забастовки премьер Джастин Трюдо призвал стороны продолжать поиск решения разногласий посредством переговоров.
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россия
Экономика, РОССИЯ
05:22 23.08.2024 (обновлено: 05:23 23.08.2024)
 
Канада теряет долю рынка удобрений в пользу России

Власти: Канада из-за забастовки ж/д фирм теряет долю рынка удобрений в пользу РФ

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Канада из-за забастовки железнодорожных компаний ежедневно теряет долю рынка калийных удобрений в пользу России, заявил министр труда страны Стивен Маккиннон.
"Калийный сектор – каждый день они теряют долю рынка в пользу России", - сказал Маккиннон в ходе пресс-конференции, кадры которой транслировали СМИ.
Он отметил, что этот вопрос "крайне беспокоит" Оттаву, учитывая ситуацию на Украине.
Чиновник также сообщил, что распорядился об окончательном и имеющем обязательную силу арбитраже для урегулирования споров между бастующими сторонами.
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Две ​крупнейшие железнодорожные компании Канады Canadia Pacific Kansas City и Canadian National 22 августа впервые в истории одновременно прекратили грузоперевозки, перестав выпускать на работу своих сотрудников из-за срыва переговоров с крупным профсоюзом Teamsters. Как сообщило в связи с этим издание Globe and Mail, президент канадской Ассоциации управления грузоперевозками Джон Кори заявил, что "канадская цепь поставок, по сути, остановилась", что означает, что товары временно не будут поступать в Канаду через порты и не будут через них вывозиться за пределы страны. Накануне начала забастовки премьер Джастин Трюдо призвал стороны продолжать поиск решения разногласий посредством переговоров.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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