Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях - 23.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240823/udobreniya-851077332.html
Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях
Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях - 23.08.2024, ПРАЙМ
Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях
Западные страны вновь нарастили закупки российских удобрений, чем вызвали негодование участников химической отрасли в Евросоюзе, говорится в материале агентства | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T10:24+0300
2024-08-23T10:24+0300
россия
ес
удобрения
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Западные страны вновь нарастили закупки российских удобрений, чем вызвали негодование участников химической отрасли в Евросоюзе, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, цены на удобрения в ЕС значительно выросли на 150 процентов из-за отказа от российского газа, что спровоцировало дефицит на рынке. Россия в свою очередь является крупнейшим экспортером азотных, калийных и фосфорных удобрений. Основными потребителями в ЕС являются Польша, Франция, Германия и Италия."В июне, как следует из отчета Евростата, после трех месяцев сокращения в ЕС неожиданно нарастили закупки удобрений — на 15%, до 275 тысяч тонн (в мае было 239). В денежном выражении — на 16%, до 90,1 миллиона евро", - сказано в статье.В издании заметили, что химические компании в ЕС страдают от высоких цен на газ, что делает собственное производство удобрений нерентабельным и вынуждает их закрывать заводы или переносить производства за пределы Европы.Крупные игроки в производстве удобрений, такие как Yara International и CF Industries, сократили производство из-за высоких затрат. Представители отрасли считают, что другие компании в скором времени последуют их примеру, что приведет к уменьшению объемов производства удобрений в Европе. Это приведет к полной зависимости от импорта из России и Белоруссии, что позволит Москве и Минску иметь больше влияния на Евросоюз, заключили в издании.Ранее СМИ также сообщали, что крупнейший в Европе химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже.
https://1prime.ru/20240823/udobreniya-851073427.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, удобрения
РОССИЯ, ЕС, удобрения
10:24 23.08.2024
 
Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях

РИА Новости: в Европе растет зависимость от российских удобрений

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Западные страны вновь нарастили закупки российских удобрений, чем вызвали негодование участников химической отрасли в Евросоюзе, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно агентству, цены на удобрения в ЕС значительно выросли на 150 процентов из-за отказа от российского газа, что спровоцировало дефицит на рынке. Россия в свою очередь является крупнейшим экспортером азотных, калийных и фосфорных удобрений. Основными потребителями в ЕС являются Польша, Франция, Германия и Италия.
"В июне, как следует из отчета Евростата, после трех месяцев сокращения в ЕС неожиданно нарастили закупки удобрений — на 15%, до 275 тысяч тонн (в мае было 239). В денежном выражении — на 16%, до 90,1 миллиона евро", - сказано в статье.
В издании заметили, что химические компании в ЕС страдают от высоких цен на газ, что делает собственное производство удобрений нерентабельным и вынуждает их закрывать заводы или переносить производства за пределы Европы.
Крупные игроки в производстве удобрений, такие как Yara International и CF Industries, сократили производство из-за высоких затрат. Представители отрасли считают, что другие компании в скором времени последуют их примеру, что приведет к уменьшению объемов производства удобрений в Европе. Это приведет к полной зависимости от импорта из России и Белоруссии, что позволит Москве и Минску иметь больше влияния на Евросоюз, заключили в издании.
Ранее СМИ также сообщали, что крупнейший в Европе химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже.
Флаг Канады, Оттава
Канада теряет долю рынка удобрений в пользу России
05:22
 
РОССИЯЕСудобрения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала