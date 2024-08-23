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Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях
Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях - 23.08.2024, ПРАЙМ
Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях
Западные страны вновь нарастили закупки российских удобрений, чем вызвали негодование участников химической отрасли в Евросоюзе, говорится в материале агентства | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T10:24+0300
2024-08-23T10:24+0300
2024-08-23T10:24+0300
россия
ес
удобрения
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Западные страны вновь нарастили закупки российских удобрений, чем вызвали негодование участников химической отрасли в Евросоюзе, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, цены на удобрения в ЕС значительно выросли на 150 процентов из-за отказа от российского газа, что спровоцировало дефицит на рынке. Россия в свою очередь является крупнейшим экспортером азотных, калийных и фосфорных удобрений. Основными потребителями в ЕС являются Польша, Франция, Германия и Италия."В июне, как следует из отчета Евростата, после трех месяцев сокращения в ЕС неожиданно нарастили закупки удобрений — на 15%, до 275 тысяч тонн (в мае было 239). В денежном выражении — на 16%, до 90,1 миллиона евро", - сказано в статье.В издании заметили, что химические компании в ЕС страдают от высоких цен на газ, что делает собственное производство удобрений нерентабельным и вынуждает их закрывать заводы или переносить производства за пределы Европы.Крупные игроки в производстве удобрений, такие как Yara International и CF Industries, сократили производство из-за высоких затрат. Представители отрасли считают, что другие компании в скором времени последуют их примеру, что приведет к уменьшению объемов производства удобрений в Европе. Это приведет к полной зависимости от импорта из России и Белоруссии, что позволит Москве и Минску иметь больше влияния на Евросоюз, заключили в издании.Ранее СМИ также сообщали, что крупнейший в Европе химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже.
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россия, ес, удобрения
Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях
РИА Новости: в Европе растет зависимость от российских удобрений
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
Западные страны вновь нарастили закупки российских удобрений, чем вызвали негодование участников химической отрасли в Евросоюзе, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно агентству, цены на удобрения в ЕС значительно выросли на 150 процентов из-за отказа от российского газа, что спровоцировало дефицит на рынке. Россия в свою очередь является крупнейшим экспортером азотных, калийных и фосфорных удобрений. Основными потребителями в ЕС являются Польша, Франция, Германия и Италия.
"В июне, как следует из отчета Евростата, после трех месяцев сокращения в ЕС неожиданно нарастили закупки удобрений — на 15%, до 275 тысяч тонн (в мае было 239). В денежном выражении — на 16%, до 90,1 миллиона евро", - сказано в статье.
В издании заметили, что химические компании в ЕС страдают от высоких цен на газ, что делает собственное производство удобрений нерентабельным и вынуждает их закрывать заводы или переносить производства за пределы Европы.
Крупные игроки в производстве удобрений, такие как Yara International и CF Industries, сократили производство из-за высоких затрат. Представители отрасли считают, что другие компании в скором времени последуют их примеру, что приведет к уменьшению объемов производства удобрений в Европе. Это приведет к полной зависимости от импорта из России и Белоруссии, что позволит Москве и Минску иметь больше влияния на Евросоюз, заключили в издании.
Ранее СМИ также сообщали, что крупнейший в Европе химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже.
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