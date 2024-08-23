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Минприроды оценило запасы угля в недрах России

Минприроды оценило запасы угля в недрах России - 23.08.2024, ПРАЙМ

Минприроды оценило запасы угля в недрах России

Запасов угля в недрах России хватит более чем на 100 лет, даже если темпы добычи увеличатся, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T11:00+0300

2024-08-23T11:00+0300

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энергетика

россия

уголь

минприроды

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Запасов угля в недрах России хватит более чем на 100 лет, даже если темпы добычи увеличатся, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В воскресенье в России будет отмечаться День шахтёра. "Обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 миллиона тонн, но и при наращивании её темпов превышает 100 лет", - приводит слова Козлова министерство. Уточняется, что в России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении - 46,4 миллиарда.

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россия, уголь, минприроды