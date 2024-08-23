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Минприроды оценило запасы угля в недрах России - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Минприроды оценило запасы угля в недрах России
Минприроды оценило запасы угля в недрах России - 23.08.2024, ПРАЙМ
Минприроды оценило запасы угля в недрах России
Запасов угля в недрах России хватит более чем на 100 лет, даже если темпы добычи увеличатся, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T11:00+0300
2024-08-23T11:01+0300
энергетика
россия
уголь
минприроды
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Запасов угля в недрах России хватит более чем на 100 лет, даже если темпы добычи увеличатся, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В воскресенье в России будет отмечаться День шахтёра. "Обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 миллиона тонн, но и при наращивании её темпов превышает 100 лет", - приводит слова Козлова министерство. Уточняется, что в России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении - 46,4 миллиарда.
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россия, уголь, минприроды
Энергетика, РОССИЯ, уголь, Минприроды
11:00 23.08.2024 (обновлено: 11:01 23.08.2024)
 
Минприроды оценило запасы угля в недрах России

Минприроды: своих запасов угля России хватит более чем на 100 лет

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Запасов угля в недрах России хватит более чем на 100 лет, даже если темпы добычи увеличатся, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
В воскресенье в России будет отмечаться День шахтёра.
"Обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 миллиона тонн, но и при наращивании её темпов превышает 100 лет", - приводит слова Козлова министерство.
Уточняется, что в России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении - 46,4 миллиарда.
 
ЭнергетикаРОССИЯугольМинприроды
 
 
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