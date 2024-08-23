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Сегодня будет нечто

Сегодня будет нечто - 23.08.2024, ПРАЙМ

Сегодня будет нечто

В четверг, 22 августа, рублевые пары продемонстрировали снижение по итогам торгов. Курс доллара снизился на 1,10% до 88,72 руб., евро упал на 1,42% до 98,26... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T08:44+0300

2024-08-23T08:44+0300

2024-08-23T08:44+0300

мнения аналитиков

рубль

нефть

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В четверг, 22 августа, рублевые пары продемонстрировали снижение по итогам торгов. Курс доллара снизился на 1,10% до 88,72 руб., евро упал на 1,42% до 98,26 руб., а юань потерял 2,06%, достигнув отметки 11,84 руб. Центральный банк России установил официальные курсы на 23 августа: доллар – 91,2881 рубля, евро – 101,6207 рубля. Торговая сессия открылась укреплением рубля, при этом ключевой уровень в 90 рублей за доллар устоял. Не исключаю повторного тестирования отметки 87,75 руб. за доллар в рамках бокового тренда. На внутреннем валютном рынке ситуация остается стабильной, и значительных изменений не ожидается в ближайшем будущем, если только Запад не введет новые санкции. Текущая ситуация на российском валютном рынке характеризуется как крайне нестандартная и сложная для анализа. Традиционные методы прогнозирования курсов валют малоэффективны после введения санкций против Московской биржи, что фактически привело к отсутствию полноценного валютного рынка в стране. Несмотря на это, рубль находится под надежным контролем Центробанка и Минфина, что минимизирует риски катастрофических последствий для национальной валюты. Курс доллара на момент написания обзора составляет 88,72 руб., получая поддержку от текущего налогового периода. Если к вторнику курс доллара вернется к отметке 90 руб., ожидаю дальнейшего роста до 93,50 руб. Что касается нефтяного рынка, в четверг баррель Brent подорожал на 1,34% до $77,23. Поддержку ценам оказало сообщение о значительном сокращении коммерческих запасов нефти в США на 4,65 млн баррелей, что превзошло ожидания аналитиков. Однако сохраняются опасения относительно возможного замедления американской экономики, поэтому вчерашний роста рассматриваю как технический откат. В пятницу, 23 августа, на азиатских торгах баррель Brent торгуется около $77,29. Нефть с трудом развивает вчерашний отскок от минимума $75,69 за баррель. Если покупатели не проявят активности и день закроется около $76, жду нового витка продаж с целью $72. Важным фактором, влияющим на цены нефти, являются надежды на прекращение огня в Секторе Газа. Американские официальные лица заявили о близости соглашения между Израилем и ХАМАС, что смягчает опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке и возможных перебоев в поставках из ключевого нефтедобывающего региона. Участники рынка также обращают внимание на ожидаемое увеличение поставок нефти странами ОПЕК+ в следующем квартале, что может оказать дополнительное давление на цены. Ключевым событием сегодняшнего дня станет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Его комментарии о монетарной политике могут оказать существенное влияние на курс доллара и, как следствие, на другие валюты, включая рубль, а также на цены на нефть. Рынки замерли в ожидании этого важного события, которое может задать тон торгам на ближайшее время. Индекс Мосбиржи снизился на 1,53%, до 2725,75 п., индекс РТС - на 1,10%, до 940,61 п. Поскольку 2800 не устоял, значит идем к 2700 п. Это неплохой уровень, чтобы начать искать подешевевшие акции для пополнения портфелей. Пока нужно только присматриваться, поскольку есть риски скатиться к уровню 2500 п. Тут многое будет зависеть от розничных инвесторов, которые сейчас в длинных позициях. Их страх может привести к глубокой коррекции через закрытие позиций.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рубль, нефть