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Сегодня будет нечто - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Сегодня будет нечто
Сегодня будет нечто - 23.08.2024, ПРАЙМ
Сегодня будет нечто
В четверг, 22 августа, рублевые пары продемонстрировали снижение по итогам торгов. Курс доллара снизился на 1,10% до 88,72 руб., евро упал на 1,42% до 98,26... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T08:44+0300
2024-08-23T08:44+0300
мнения аналитиков
рубль
нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851075692.jpg?1724391875
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В четверг, 22 августа, рублевые пары продемонстрировали снижение по итогам торгов. Курс доллара снизился на 1,10% до 88,72 руб., евро упал на 1,42% до 98,26 руб., а юань потерял 2,06%, достигнув отметки 11,84 руб. Центральный банк России установил официальные курсы на 23 августа: доллар – 91,2881 рубля, евро – 101,6207 рубля. Торговая сессия открылась укреплением рубля, при этом ключевой уровень в 90 рублей за доллар устоял. Не исключаю повторного тестирования отметки 87,75 руб. за доллар в рамках бокового тренда. На внутреннем валютном рынке ситуация остается стабильной, и значительных изменений не ожидается в ближайшем будущем, если только Запад не введет новые санкции. Текущая ситуация на российском валютном рынке характеризуется как крайне нестандартная и сложная для анализа. Традиционные методы прогнозирования курсов валют малоэффективны после введения санкций против Московской биржи, что фактически привело к отсутствию полноценного валютного рынка в стране. Несмотря на это, рубль находится под надежным контролем Центробанка и Минфина, что минимизирует риски катастрофических последствий для национальной валюты. Курс доллара на момент написания обзора составляет 88,72 руб., получая поддержку от текущего налогового периода. Если к вторнику курс доллара вернется к отметке 90 руб., ожидаю дальнейшего роста до 93,50 руб. Что касается нефтяного рынка, в четверг баррель Brent подорожал на 1,34% до $77,23. Поддержку ценам оказало сообщение о значительном сокращении коммерческих запасов нефти в США на 4,65 млн баррелей, что превзошло ожидания аналитиков. Однако сохраняются опасения относительно возможного замедления американской экономики, поэтому вчерашний роста рассматриваю как технический откат. В пятницу, 23 августа, на азиатских торгах баррель Brent торгуется около $77,29. Нефть с трудом развивает вчерашний отскок от минимума $75,69 за баррель. Если покупатели не проявят активности и день закроется около $76, жду нового витка продаж с целью $72. Важным фактором, влияющим на цены нефти, являются надежды на прекращение огня в Секторе Газа. Американские официальные лица заявили о близости соглашения между Израилем и ХАМАС, что смягчает опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке и возможных перебоев в поставках из ключевого нефтедобывающего региона. Участники рынка также обращают внимание на ожидаемое увеличение поставок нефти странами ОПЕК+ в следующем квартале, что может оказать дополнительное давление на цены. Ключевым событием сегодняшнего дня станет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Его комментарии о монетарной политике могут оказать существенное влияние на курс доллара и, как следствие, на другие валюты, включая рубль, а также на цены на нефть. Рынки замерли в ожидании этого важного события, которое может задать тон торгам на ближайшее время. Индекс Мосбиржи снизился на 1,53%, до 2725,75 п., индекс РТС - на 1,10%, до 940,61 п. Поскольку 2800 не устоял, значит идем к 2700 п. Это неплохой уровень, чтобы начать искать подешевевшие акции для пополнения портфелей. Пока нужно только присматриваться, поскольку есть риски скатиться к уровню 2500 п. Тут многое будет зависеть от розничных инвесторов, которые сейчас в длинных позициях. Их страх может привести к глубокой коррекции через закрытие позиций.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рубль, нефть
Мнения аналитиков, рубль, Нефть
08:44 23.08.2024
 

Сегодня будет нечто

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В четверг, 22 августа, рублевые пары продемонстрировали снижение по итогам торгов. Курс доллара снизился на 1,10% до 88,72 руб., евро упал на 1,42% до 98,26 руб., а юань потерял 2,06%, достигнув отметки 11,84 руб. Центральный банк России установил официальные курсы на 23 августа: доллар – 91,2881 рубля, евро – 101,6207 рубля.

Торговая сессия открылась укреплением рубля, при этом ключевой уровень в 90 рублей за доллар устоял. Не исключаю повторного тестирования отметки 87,75 руб. за доллар в рамках бокового тренда. На внутреннем валютном рынке ситуация остается стабильной, и значительных изменений не ожидается в ближайшем будущем, если только Запад не введет новые санкции.

Текущая ситуация на российском валютном рынке характеризуется как крайне нестандартная и сложная для анализа. Традиционные методы прогнозирования курсов валют малоэффективны после введения санкций против Московской биржи, что фактически привело к отсутствию полноценного валютного рынка в стране.

Несмотря на это, рубль находится под надежным контролем Центробанка и Минфина, что минимизирует риски катастрофических последствий для национальной валюты. Курс доллара на момент написания обзора составляет 88,72 руб., получая поддержку от текущего налогового периода. Если к вторнику курс доллара вернется к отметке 90 руб., ожидаю дальнейшего роста до 93,50 руб.

Что касается нефтяного рынка, в четверг баррель Brent подорожал на 1,34% до $77,23. Поддержку ценам оказало сообщение о значительном сокращении коммерческих запасов нефти в США на 4,65 млн баррелей, что превзошло ожидания аналитиков. Однако сохраняются опасения относительно возможного замедления американской экономики, поэтому вчерашний роста рассматриваю как технический откат.

В пятницу, 23 августа, на азиатских торгах баррель Brent торгуется около $77,29. Нефть с трудом развивает вчерашний отскок от минимума $75,69 за баррель. Если покупатели не проявят активности и день закроется около $76, жду нового витка продаж с целью $72.

Важным фактором, влияющим на цены нефти, являются надежды на прекращение огня в Секторе Газа. Американские официальные лица заявили о близости соглашения между Израилем и ХАМАС, что смягчает опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке и возможных перебоев в поставках из ключевого нефтедобывающего региона.

Участники рынка также обращают внимание на ожидаемое увеличение поставок нефти странами ОПЕК+ в следующем квартале, что может оказать дополнительное давление на цены.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Его комментарии о монетарной политике могут оказать существенное влияние на курс доллара и, как следствие, на другие валюты, включая рубль, а также на цены на нефть. Рынки замерли в ожидании этого важного события, которое может задать тон торгам на ближайшее время.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,53%, до 2725,75 п., индекс РТС - на 1,10%, до 940,61 п. Поскольку 2800 не устоял, значит идем к 2700 п. Это неплохой уровень, чтобы начать искать подешевевшие акции для пополнения портфелей. Пока нужно только присматриваться, поскольку есть риски скатиться к уровню 2500 п. Тут многое будет зависеть от розничных инвесторов, которые сейчас в длинных позициях. Их страх может привести к глубокой коррекции через закрытие позиций.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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