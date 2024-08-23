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Daily Wire: в Британии за "расизм" сажают, за детское порно отпускают - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Daily Wire: в Британии за "расизм" сажают, за детское порно отпускают
Daily Wire: в Британии за "расизм" сажают, за детское порно отпускают - 23.08.2024, ПРАЙМ
Daily Wire: в Британии за "расизм" сажают, за детское порно отпускают
За лозунг "Быть белым — нормально" британский суд может приговорить к двум годам тюрьмы. При этом тот же судья не приговаривает к лишению свободы за детскую... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T11:55+0300
2024-08-23T11:57+0300
великобритания
суд
политика
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. За лозунг "Быть белым — нормально" британский суд может приговорить к двум годам тюрьмы. При этом тот же судья не приговаривает к лишению свободы за детскую порнографию. Ведущий подкаста Daily Wire Майкл Ноулз привел обескураживающие примеры лояльности суда Великобритании к извращенцам.В частности, ведущий подкаста рассказал, как судья Том Бейлисс приговорил "виновного" в распространении стикеров с надписью "Быть белым — нормально" к двум годам лишения свободы. При этом судья заявил, что "публикация такого рода материалов разрушительна для общества". А затем обратился к обвиняемому со словами: "Я совершенно уверен, что у вас мировоззрение расиста и сторонника идеи превосходства белой расы".Но лозунг, который позволил себе распространять обвиняемый, даже не говорит, что быть белым – это хорошо или правильно, просто нормально, негодует Ноулз.После этого он привел еще один пример из практики того же судьи. В 2017 году, как выяснилось, судья Бейлисс избавил от тюрьмы мужчину, который хранил детскую порнографию с участием трех-, шести- и семилетних.Судья внушительно заявил, что "ни на секунду не станет делать вид", будто знает, что заставляет обвиняемого получать сексуальное удовольствие при созерцании отвратительных сцен с участием малолетних, и отпустил обвиняемого на свободу."Если вы скажете: "Быть белым — нормально", — вас посадят в тюрьму на два года. &lt;...&gt; Если вы поощряете, поддерживаете и, если посмотреть шире, помогаете финансировать насилие над маленькими детьми и, кстати, животными, за это не сажают", - констатирует Ноулз.Также он упомянул судью Джона Темперли, который приговорил человека к 12 неделям тюрьмы за расистский пост в соцсети. При этом Ноулз отметил, что не читал эту публикацию - возможно, он и впрямь расистский. Но тут же подчеркнул, что тот же судья не приговорил ни к одному дею тюрьмы человека, у которого было найдено 46 непристойных изображений детей.
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великобритания, суд
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, суд, Политика
11:55 23.08.2024 (обновлено: 11:57 23.08.2024)
 
Daily Wire: в Британии за "расизм" сажают, за детское порно отпускают

Daily Wire: в Великобритании за "расизм" сажают, за детское порно - отпускают

© fotolia.com / kmiragayaПарламент Великобритании
Парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© fotolia.com / kmiragaya
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. За лозунг "Быть белым — нормально" британский суд может приговорить к двум годам тюрьмы. При этом тот же судья не приговаривает к лишению свободы за детскую порнографию. Ведущий подкаста Daily Wire Майкл Ноулз привел обескураживающие примеры лояльности суда Великобритании к извращенцам.
В частности, ведущий подкаста рассказал, как судья Том Бейлисс приговорил "виновного" в распространении стикеров с надписью "Быть белым — нормально" к двум годам лишения свободы. При этом судья заявил, что "публикация такого рода материалов разрушительна для общества". А затем обратился к обвиняемому со словами: "Я совершенно уверен, что у вас мировоззрение расиста и сторонника идеи превосходства белой расы".
Но лозунг, который позволил себе распространять обвиняемый, даже не говорит, что быть белым – это хорошо или правильно, просто нормально, негодует Ноулз.
После этого он привел еще один пример из практики того же судьи. В 2017 году, как выяснилось, судья Бейлисс избавил от тюрьмы мужчину, который хранил детскую порнографию с участием трех-, шести- и семилетних.
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Судья внушительно заявил, что "ни на секунду не станет делать вид", будто знает, что заставляет обвиняемого получать сексуальное удовольствие при созерцании отвратительных сцен с участием малолетних, и отпустил обвиняемого на свободу.
"Если вы скажете: "Быть белым — нормально", — вас посадят в тюрьму на два года. <...> Если вы поощряете, поддерживаете и, если посмотреть шире, помогаете финансировать насилие над маленькими детьми и, кстати, животными, за это не сажают", - констатирует Ноулз.

Также он упомянул судью Джона Темперли, который приговорил человека к 12 неделям тюрьмы за расистский пост в соцсети. При этом Ноулз отметил, что не читал эту публикацию - возможно, он и впрямь расистский. Но тут же подчеркнул, что тот же судья не приговорил ни к одному дею тюрьмы человека, у которого было найдено 46 непристойных изображений детей.
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯсуд
 
 
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