https://1prime.ru/20240823/velikobritaniya-851079715.html

Daily Wire: в Британии за "расизм" сажают, за детское порно отпускают

Daily Wire: в Британии за "расизм" сажают, за детское порно отпускают - 23.08.2024, ПРАЙМ

Daily Wire: в Британии за "расизм" сажают, за детское порно отпускают

За лозунг "Быть белым — нормально" британский суд может приговорить к двум годам тюрьмы. При этом тот же судья не приговаривает к лишению свободы за детскую... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T11:55+0300

2024-08-23T11:55+0300

2024-08-23T11:57+0300

великобритания

суд

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/52/763565275_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_ddb9c49f39f3ec4eeb42171899020124.jpg

МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. За лозунг "Быть белым — нормально" британский суд может приговорить к двум годам тюрьмы. При этом тот же судья не приговаривает к лишению свободы за детскую порнографию. Ведущий подкаста Daily Wire Майкл Ноулз привел обескураживающие примеры лояльности суда Великобритании к извращенцам.В частности, ведущий подкаста рассказал, как судья Том Бейлисс приговорил "виновного" в распространении стикеров с надписью "Быть белым — нормально" к двум годам лишения свободы. При этом судья заявил, что "публикация такого рода материалов разрушительна для общества". А затем обратился к обвиняемому со словами: "Я совершенно уверен, что у вас мировоззрение расиста и сторонника идеи превосходства белой расы".Но лозунг, который позволил себе распространять обвиняемый, даже не говорит, что быть белым – это хорошо или правильно, просто нормально, негодует Ноулз.После этого он привел еще один пример из практики того же судьи. В 2017 году, как выяснилось, судья Бейлисс избавил от тюрьмы мужчину, который хранил детскую порнографию с участием трех-, шести- и семилетних.Судья внушительно заявил, что "ни на секунду не станет делать вид", будто знает, что заставляет обвиняемого получать сексуальное удовольствие при созерцании отвратительных сцен с участием малолетних, и отпустил обвиняемого на свободу."Если вы скажете: "Быть белым — нормально", — вас посадят в тюрьму на два года. <...> Если вы поощряете, поддерживаете и, если посмотреть шире, помогаете финансировать насилие над маленькими детьми и, кстати, животными, за это не сажают", - констатирует Ноулз.Также он упомянул судью Джона Темперли, который приговорил человека к 12 неделям тюрьмы за расистский пост в соцсети. При этом Ноулз отметил, что не читал эту публикацию - возможно, он и впрямь расистский. Но тут же подчеркнул, что тот же судья не приговорил ни к одному дею тюрьмы человека, у которого было найдено 46 непристойных изображений детей.

https://1prime.ru/20240814/diversii-850868245.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, суд