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Вкладно говорят: российские банки снова подняли ставки по депозитам - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Вкладно говорят: российские банки снова подняли ставки по депозитам
Вкладно говорят: российские банки снова подняли ставки по депозитам - 23.08.2024, ПРАЙМ
Вкладно говорят: российские банки снова подняли ставки по депозитам
В августе ставки по вкладам в крупнейших российских банках повысились до 19% годовых в результате увеличения ключевой ставки до 18%, пишут "Известия" со ссылкой | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T14:09+0300
2024-08-23T14:09+0300
экономика
россия
банки
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В августе ставки по вкладам в крупнейших российских банках повысились до 19% годовых в результате увеличения ключевой ставки до 18%, пишут "Известия" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Банки.ру"."Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Росбанк уже подняли ставки по депозитам. Максимальные предложения доходят до 21% годовых на шесть месяцев", - сказано в материале.Повышение ставок было ожидаемым в связи с ужесточением денежно-кредитной политики, которая способствует привлечению долгосрочной ликвидности. Во втором квартале 2024 года сумма сбережений на банковских депозитах выросла на 1,9 трлн рублей. В издании отметили, что это связано как с высокими ставками, так и с усложнением условий для льготной ипотеки, что побуждает граждан временно размещать средства на депозитах.Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России направлено на снижение инфляции, что положительно сказывается на экономике, но может привести к замедлению роста ВВП. Вкладчикам рекомендуется использовать краткосрочные депозиты с возможностью реинвестирования по более высоким процентным ставкам или рассмотреть долгосрочные депозиты для зафиксирования текущей доходности.
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россия, банки
Экономика, РОССИЯ, Банки
14:09 23.08.2024
 
Вкладно говорят: российские банки снова подняли ставки по депозитам

"Банки.ру": крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам до 19% годовых

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В августе ставки по вкладам в крупнейших российских банках повысились до 19% годовых в результате увеличения ключевой ставки до 18%, пишут "Известия" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Банки.ру".
"Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Росбанк уже подняли ставки по депозитам. Максимальные предложения доходят до 21% годовых на шесть месяцев", - сказано в материале.
Повышение ставок было ожидаемым в связи с ужесточением денежно-кредитной политики, которая способствует привлечению долгосрочной ликвидности. Во втором квартале 2024 года сумма сбережений на банковских депозитах выросла на 1,9 трлн рублей. В издании отметили, что это связано как с высокими ставками, так и с усложнением условий для льготной ипотеки, что побуждает граждан временно размещать средства на депозитах.
Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России направлено на снижение инфляции, что положительно сказывается на экономике, но может привести к замедлению роста ВВП. Вкладчикам рекомендуется использовать краткосрочные депозиты с возможностью реинвестирования по более высоким процентным ставкам или рассмотреть долгосрочные депозиты для зафиксирования текущей доходности.
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