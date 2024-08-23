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Вкладно говорят: российские банки снова подняли ставки по депозитам

Вкладно говорят: российские банки снова подняли ставки по депозитам - 23.08.2024, ПРАЙМ

Вкладно говорят: российские банки снова подняли ставки по депозитам

В августе ставки по вкладам в крупнейших российских банках повысились до 19% годовых в результате увеличения ключевой ставки до 18%, пишут "Известия" со ссылкой | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T14:09+0300

2024-08-23T14:09+0300

2024-08-23T14:09+0300

экономика

россия

банки

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В августе ставки по вкладам в крупнейших российских банках повысились до 19% годовых в результате увеличения ключевой ставки до 18%, пишут "Известия" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Банки.ру"."Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Росбанк уже подняли ставки по депозитам. Максимальные предложения доходят до 21% годовых на шесть месяцев", - сказано в материале.Повышение ставок было ожидаемым в связи с ужесточением денежно-кредитной политики, которая способствует привлечению долгосрочной ликвидности. Во втором квартале 2024 года сумма сбережений на банковских депозитах выросла на 1,9 трлн рублей. В издании отметили, что это связано как с высокими ставками, так и с усложнением условий для льготной ипотеки, что побуждает граждан временно размещать средства на депозитах.Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России направлено на снижение инфляции, что положительно сказывается на экономике, но может привести к замедлению роста ВВП. Вкладчикам рекомендуется использовать краткосрочные депозиты с возможностью реинвестирования по более высоким процентным ставкам или рассмотреть долгосрочные депозиты для зафиксирования текущей доходности.

https://1prime.ru/20240816/stavka-850930897.html

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россия, банки