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Британский генерал предупредил об угрозе войны через пять лет

Британский генерал предупредил об угрозе войны через пять лет - 23.08.2024, ПРАЙМ

Британский генерал предупредил об угрозе войны через пять лет

Если Великобритания не восстановит свои запасы оружия, которые были исчерпаны в связи с поддержкой Киева, то через пять лет встанет перед угрозой войны,... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T09:33+0300

2024-08-23T09:33+0300

2024-08-23T09:34+0300

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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Если Великобритания не восстановит свои запасы оружия, которые были исчерпаны в связи с поддержкой Киева, то через пять лет встанет перед угрозой войны, предсказал экс-глава генштаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс. Об этом рассказывает британское издание Telegraph.Как считает Сандерс, завершения конфликта на Украине, модернизация и усиление российской экономики, а также заявленные китайским руководством планы по подготовке армии ко вторжению на Тайвань к 2027 году, создадут точку острой опасности примерно в 2028 году.По его мнению, прозвучавшему в подкасте Money Maze, а затем переданному газетой Telegraph, для предотвращения реализации негативного сценария Великобритании необходимо подготовиться к борьбе, обеспечить "способность сдерживать и предотвращать эти конфликты в этом десятилетии".Вернуть способность проводить крупные операции и быстро наращивать численность личного состава армии в условиях возвращения в "эпоху конфликта великих держав" Великобритания, как считает Сандерс, сможет в течение пяти-десяти лет.При этом он подчеркнул, что инвестиции в первую очередь должны быть направлены на то, чтобы Великобритания получила возможность "сдерживать Россию в течение этого десятилетия".

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великобритания, война, прогноз