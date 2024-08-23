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"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе
Вероятность полномасштабного столкновения НАТО с Россией приблизилась, написал в социальной сети Х норвежский политолог Гленн Дизен. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T10:38+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вероятность полномасштабного столкновения НАТО с Россией приблизилась, написал в социальной сети Х норвежский политолог Гленн Дизен."Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией", — написал эксперт.Ранее СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что Киев пытается втянуть НАТО в конфликт. Администрации Джо Байдена следует обратить на это внимание и выйти из российско-украинского конфликта.В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для Запада, а лишь защищает свои интересы. Глава российского государства Владимир Путин отмечал, что западные политики используют вымышленную угрозу со стороны России, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем. В своем интервью Такеру Карлсону Путин подчеркнул, что Москва не планирует нападать на страны НАТО.
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россия, нато
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе
Политолог Дизен: прямая война между НАТО и Россией становится все ближе
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
Вероятность полномасштабного столкновения НАТО с Россией приблизилась, написал
в социальной сети Х норвежский политолог Гленн Дизен.
"Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией", — написал эксперт.
Ранее СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что Киев пытается втянуть НАТО в конфликт. Администрации Джо Байдена следует обратить на это внимание и выйти из российско-украинского конфликта.
В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для Запада, а лишь защищает свои интересы. Глава российского государства Владимир Путин отмечал, что западные политики используют вымышленную угрозу со стороны России, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем. В своем интервью Такеру Карлсону Путин подчеркнул, что Москва не планирует нападать на страны НАТО.
В США заявили о вторжении НАТО в Россию