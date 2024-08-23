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"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе

"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе

Вероятность полномасштабного столкновения НАТО с Россией приблизилась, написал в социальной сети Х норвежский политолог Гленн Дизен. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T10:38+0300

2024-08-23T10:38+0300

2024-08-23T10:38+0300

политика

россия

нато

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вероятность полномасштабного столкновения НАТО с Россией приблизилась, написал в социальной сети Х норвежский политолог Гленн Дизен."Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией", — написал эксперт.Ранее СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что Киев пытается втянуть НАТО в конфликт. Администрации Джо Байдена следует обратить на это внимание и выйти из российско-украинского конфликта.В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для Запада, а лишь защищает свои интересы. Глава российского государства Владимир Путин отмечал, что западные политики используют вымышленную угрозу со стороны России, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем. В своем интервью Такеру Карлсону Путин подчеркнул, что Москва не планирует нападать на страны НАТО.

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