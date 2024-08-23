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Все побросали. В США раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Все побросали. В США раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области
Все побросали. В США раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области - 23.08.2024, ПРАЙМ
Все побросали. В США раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области
Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной нехваткой топлива в Курской области. Об этом сообщил бывший офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T09:08+0300
2024-08-23T09:08+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной нехваткой топлива в Курской области. Об этом сообщил бывший офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в беседе на YouTube-канале Judging Freedom."Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику", — отметил Риттер.Он также подчеркнул, что российские силы способствовали созданию логистических проблем путем уничтожения баз материально-технического обеспечения и разрушения связи с развернутыми подразделениями. В результате, украинцам не хватает мобильности, и они вынуждены оставлять свою технику.Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда украинская армия получала топливо. Российские войска также ударили по местам размещения силовиков и иностранных наемников в пригороде Киева.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
09:08 23.08.2024
 
Все побросали. В США раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области

Риттер: ВСУ в Курской области скованы из-за нехватки топлива после ударов ВКС РФ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной нехваткой топлива в Курской области. Об этом сообщил бывший офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в беседе на YouTube-канале Judging Freedom.
"Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику", — отметил Риттер.
Он также подчеркнул, что российские силы способствовали созданию логистических проблем путем уничтожения баз материально-технического обеспечения и разрушения связи с развернутыми подразделениями. В результате, украинцам не хватает мобильности, и они вынуждены оставлять свою технику.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда украинская армия получала топливо. Российские войска также ударили по местам размещения силовиков и иностранных наемников в пригороде Киева.
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