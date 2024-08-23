https://1prime.ru/20240823/vybory-851074885.html

Харрис приняла официальную номинацию на пост президента

Харрис приняла официальную номинацию на пост президента - 23.08.2024, ПРАЙМ

Харрис приняла официальную номинацию на пост президента

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост на выборах в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T07:42+0300

2024-08-23T07:42+0300

2024-08-23T07:44+0300

политика

камала харрис

демократическая партия сша

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40d8d057eb2987de32a7a8880c4f15cd.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост на выборах в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости. Вице-президент заявила: "Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США".Как отмечается, выступление Харрис в Чикаго стало финальным аккордом общенационального съезда Демпартии Соединенных Штатов, который открылся в понедельник.Еще до съезда члены Демпартии по итогам церемониального голосования официально утвердили Харрис своим кандидатом на пост главы государства. Ранее соратник Харрис и кандидат на пост вице-президента Тим Уолц согласился на свою номинацию. Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября. Конкурентом Харрис от Республиканской партии США станет экс-президент Дональд Трамп, принявший свою номинацию на июльском партийном съезде, который прошел в Милуоки.

https://1prime.ru/20240822/ekonomika-851051219.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камала харрис, демократическая партия сша, выборы в сша