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Харрис приняла официальную номинацию на пост президента - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Харрис приняла официальную номинацию на пост президента
Харрис приняла официальную номинацию на пост президента - 23.08.2024, ПРАЙМ
Харрис приняла официальную номинацию на пост президента
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост на выборах в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T07:42+0300
2024-08-23T07:44+0300
политика
камала харрис
демократическая партия сша
выборы в сша
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост на выборах в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости. Вице-президент заявила: "Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США".Как отмечается, выступление Харрис в Чикаго стало финальным аккордом общенационального съезда Демпартии Соединенных Штатов, который открылся в понедельник.Еще до съезда члены Демпартии по итогам церемониального голосования официально утвердили Харрис своим кандидатом на пост главы государства. Ранее соратник Харрис и кандидат на пост вице-президента Тим Уолц согласился на свою номинацию. Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября. Конкурентом Харрис от Республиканской партии США станет экс-президент Дональд Трамп, принявший свою номинацию на июльском партийном съезде, который прошел в Милуоки.
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камала харрис, демократическая партия сша, выборы в сша
Политика, Камала Харрис, Демократическая партия США, выборы в США
07:42 23.08.2024 (обновлено: 07:44 23.08.2024)
 
Харрис приняла официальную номинацию на пост президента

СМИ: Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост от демпартии США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост на выборах в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.
Вице-президент заявила: "Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США".
Как отмечается, выступление Харрис в Чикаго стало финальным аккордом общенационального съезда Демпартии Соединенных Штатов, который открылся в понедельник.
Еще до съезда члены Демпартии по итогам церемониального голосования официально утвердили Харрис своим кандидатом на пост главы государства. Ранее соратник Харрис и кандидат на пост вице-президента Тим Уолц согласился на свою номинацию.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Эксперты сравнили темпы роста экономики США при Байдене и Трампе
Вчера, 06:01
Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября. Конкурентом Харрис от Республиканской партии США станет экс-президент Дональд Трамп, принявший свою номинацию на июльском партийном съезде, который прошел в Милуоки.
 
ПолитикаКамала ХаррисДемократическая партия СШАвыборы в США
 
 
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