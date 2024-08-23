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Харрис приняла официальную номинацию на пост президента
Харрис приняла официальную номинацию на пост президента - 23.08.2024, ПРАЙМ
Харрис приняла официальную номинацию на пост президента
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост на выборах в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T07:42+0300
2024-08-23T07:42+0300
2024-08-23T07:44+0300
политика
камала харрис
демократическая партия сша
выборы в сша
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост на выборах в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости. Вице-президент заявила: "Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США".Как отмечается, выступление Харрис в Чикаго стало финальным аккордом общенационального съезда Демпартии Соединенных Штатов, который открылся в понедельник.Еще до съезда члены Демпартии по итогам церемониального голосования официально утвердили Харрис своим кандидатом на пост главы государства. Ранее соратник Харрис и кандидат на пост вице-президента Тим Уолц согласился на свою номинацию. Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября. Конкурентом Харрис от Республиканской партии США станет экс-президент Дональд Трамп, принявший свою номинацию на июльском партийном съезде, который прошел в Милуоки.
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камала харрис, демократическая партия сша, выборы в сша
Политика, Камала Харрис, Демократическая партия США, выборы в США
Харрис приняла официальную номинацию на пост президента
СМИ: Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост от демпартии США
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост на выборах в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.
Вице-президент заявила: "Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США".
Как отмечается, выступление Харрис в Чикаго стало финальным аккордом общенационального съезда Демпартии Соединенных Штатов, который открылся в понедельник.
Еще до съезда члены Демпартии по итогам церемониального голосования официально утвердили Харрис своим кандидатом на пост главы государства. Ранее соратник Харрис и кандидат на пост вице-президента Тим Уолц согласился на свою номинацию.
Эксперты сравнили темпы роста экономики США при Байдене и Трампе
Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября. Конкурентом Харрис от Республиканской партии США станет экс-президент Дональд Трамп, принявший свою номинацию на июльском партийном съезде, который прошел в Милуоки.