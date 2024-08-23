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Юань начал торги 23 августа снижением
Юань начал торги 23 августа снижением - 23.08.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 23 августа снижением
Курс рубля растет в начале торгов против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T10:06+0300
2024-08-23T10:06+0300
2024-08-23T10:17+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Курс рубля растет в начале торгов против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск снижается на 5 копеек, до 11,79 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань начал торги 23 августа снижением
Курс юаня в начале торгов 23 августа снижается до 11,79 рубля
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Курс рубля растет в начале торгов против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск снижается на 5 копеек, до 11,79 рубля.