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На Запорожской АЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения - 23.08.2024, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения

На Запорожской АЭС в пятницу действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T08:00+0300

2024-08-23T08:00+0300

2024-08-23T08:00+0300

энергетика

запорожская аэс

энергоснабжение

отключение

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. На Запорожской АЭС в пятницу действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений, сообщается в Telegram-канале станции. "На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в сообщении. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии со необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, отметили на станции. "Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавляется в сообщении.

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запорожская аэс, энергоснабжение, отключение