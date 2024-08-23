https://1prime.ru/20240823/zaes-851093455.html

Глава МАГАТЭ раскрыл причину уязвимости Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ раскрыл причину уязвимости Запорожской АЭС - 23.08.2024, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ раскрыл причину уязвимости Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция слишком часто полагается исключительно на один энергетический источник. Это делает ее уязвимой, рассказал глава МАГАТЭ... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T19:54+0300

2024-08-23T19:54+0300

2024-08-23T19:54+0300

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция слишком часто полагается исключительно на один энергетический источник. Это делает ее уязвимой, рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Это нестабильно, и крайне важно сейчас предпринять более активные усилия для поддержания пяти конкретных принципов защиты объекта", - подчеркнул Гросси в заявлении, доступном на официальном сайте агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://1prime.ru/20240823/sanktsii-851091685.html

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запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси