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Глава МАГАТЭ раскрыл причину уязвимости Запорожской АЭС - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Глава МАГАТЭ раскрыл причину уязвимости Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ раскрыл причину уязвимости Запорожской АЭС - 23.08.2024, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ раскрыл причину уязвимости Запорожской АЭС
Запорожская атомная электростанция слишком часто полагается исключительно на один энергетический источник. Это делает ее уязвимой, рассказал глава МАГАТЭ... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T19:54+0300
2024-08-23T19:54+0300
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция слишком часто полагается исключительно на один энергетический источник. Это делает ее уязвимой, рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Это нестабильно, и крайне важно сейчас предпринять более активные усилия для поддержания пяти конкретных принципов защиты объекта", - подчеркнул Гросси в заявлении, доступном на официальном сайте агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси
Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
19:54 23.08.2024
 
Глава МАГАТЭ раскрыл причину уязвимости Запорожской АЭС

Гросси: ЗАЭС уязвима, т.к. "слишком часто" полагается лишь на 1 внешний источник энергии

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во главе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во главе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция слишком часто полагается исключительно на один энергетический источник. Это делает ее уязвимой, рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Это нестабильно, и крайне важно сейчас предпринять более активные усилия для поддержания пяти конкретных принципов защиты объекта", - подчеркнул Гросси в заявлении, доступном на официальном сайте агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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Запорожская АЭСМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
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