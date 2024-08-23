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В ИК-19 под Волгоградом нейтрализованы нападавшие заключенные - 23.08.2024, ПРАЙМ
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В ИК-19 под Волгоградом нейтрализованы нападавшие заключенные
В ИК-19 под Волгоградом нейтрализованы нападавшие заключенные - 23.08.2024, ПРАЙМ
В ИК-19 под Волгоградом нейтрализованы нападавшие заключенные
Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших сотрудников ИК-19 под Волгоградом в заложники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T17:33+0300
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происшествия
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших сотрудников ИК-19 под Волгоградом в заложники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. Источник также подчеркнул, что на данный момент все заложники освобождены.Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.По предварительной информации, в ходе захвата погиб один человек. Информация уточняется.
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волгоград, фсин, ск рф, росгвардия
Происшествия, ВОЛГОГРАД, ФСИН, СК РФ, Росгвардия
17:33 23.08.2024
 
В ИК-19 под Волгоградом нейтрализованы нападавшие заключенные

Спецназ нейтрализовал 4 заключенных, взявших в заложники сотрудников ИК-19 под Волгоградом

© fotolia.com / photo 5000Тюрьма
Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© fotolia.com / photo 5000
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших сотрудников ИК-19 под Волгоградом в заложники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
Источник также подчеркнул, что на данный момент все заложники освобождены.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.
По предварительной информации, в ходе захвата погиб один человек. Информация уточняется.
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом
15:08
 
ПроисшествияВОЛГОГРАДФСИНСК РФРосгвардия
 
 
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