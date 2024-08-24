https://1prime.ru/20240824/abkhaziya-851101350.html

Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на море в конце августа

Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на море в конце августа - 24.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на море в конце августа

Абхазия стала самым доступным морским направлением для отдыха в конце августа, следует из данных АТОР. | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T15:43+0300

2024-08-24T15:43+0300

2024-08-24T15:43+0300

абхазия

туризм

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Абхазия стала самым доступным морским направлением для отдыха в конце августа, следует из данных АТОР.Отмечается, что цены на десятидневный тур в Абхазию снизились на 36% по сравнению с началом месяца до 64 тысяч рублей на двоих, включая трансфер и завтраки.Большой Сочи занимает второе место, снизив цены на отдых на 30%. Стоимость пакетных туров начинается от 66,7 тысячи рублей на двоих. Третье место занимает Анапа, где 10-дневная поездка с проживанием в двухзвездочном отеле с завтраками обойдется минимум в 71,9 тысячи рублей на двоих.Самым доступным зарубежным направлением является Турция, где можно приобрести пакетный тур для двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле "все включено" от 111 тысяч рублей. Цены на покупку тура в ОАЭ немного выше и начинаются от 12,5 тысячи рублей на двоих, включая авиаперелет и проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками.

https://1prime.ru/20240815/turizm-850907919.html

абхазия

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абхазия, туризм