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Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на море в конце августа - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на море в конце августа
Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на море в конце августа - 24.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на море в конце августа
Абхазия стала самым доступным морским направлением для отдыха в конце августа, следует из данных АТОР. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T15:43+0300
2024-08-24T15:43+0300
абхазия
туризм
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Абхазия стала самым доступным морским направлением для отдыха в конце августа, следует из данных АТОР.Отмечается, что цены на десятидневный тур в Абхазию снизились на 36% по сравнению с началом месяца до 64 тысяч рублей на двоих, включая трансфер и завтраки.Большой Сочи занимает второе место, снизив цены на отдых на 30%. Стоимость пакетных туров начинается от 66,7 тысячи рублей на двоих. Третье место занимает Анапа, где 10-дневная поездка с проживанием в двухзвездочном отеле с завтраками обойдется минимум в 71,9 тысячи рублей на двоих.Самым доступным зарубежным направлением является Турция, где можно приобрести пакетный тур для двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле "все включено" от 111 тысяч рублей. Цены на покупку тура в ОАЭ немного выше и начинаются от 12,5 тысячи рублей на двоих, включая авиаперелет и проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками.
https://1prime.ru/20240815/turizm-850907919.html
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абхазия, туризм
АБХАЗИЯ, Туризм
15:43 24.08.2024
 
Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на море в конце августа

АТОР: самым бюджетным местом для отдыха на море в конце августа стала Абхазия

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовый Афон. Абхазия
Новый Афон. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Абхазия стала самым доступным морским направлением для отдыха в конце августа, следует из данных АТОР.
Отмечается, что цены на десятидневный тур в Абхазию снизились на 36% по сравнению с началом месяца до 64 тысяч рублей на двоих, включая трансфер и завтраки.
Большой Сочи занимает второе место, снизив цены на отдых на 30%. Стоимость пакетных туров начинается от 66,7 тысячи рублей на двоих. Третье место занимает Анапа, где 10-дневная поездка с проживанием в двухзвездочном отеле с завтраками обойдется минимум в 71,9 тысячи рублей на двоих.
Самым доступным зарубежным направлением является Турция, где можно приобрести пакетный тур для двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле "все включено" от 111 тысяч рублей. Цены на покупку тура в ОАЭ немного выше и начинаются от 12,5 тысячи рублей на двоих, включая авиаперелет и проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками.
Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
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15 августа, 14:58
 
АБХАЗИЯТуризм
 
 
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