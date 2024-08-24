https://1prime.ru/20240824/afrika-851104404.html

В Турции рассказали, как Запад теряет в лице Африки свою колонию

В Турции рассказали, как Запад теряет в лице Африки свою колонию - 24.08.2024, ПРАЙМ

В Турции рассказали, как Запад теряет в лице Африки свою колонию

Президент США Джо Байден с приходом к власти попытался отдалить Африку от России и Китая. Для этого использовались цветные революции и госперевороты,... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T22:58+0300

2024-08-24T22:58+0300

2024-08-24T22:59+0300

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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден с приходом к власти попытался отдалить Африку от России и Китая. Для этого использовались цветные революции и госперевороты, подключались террористические организации. Но после 2020 года Африка начала пробуждаться, рассказал колумнист турецкого издания Aydinlik Gazetesi Али Рыза Ташделен.Как рассказал журналист, 2000-е годы — время подъема Китая и России в Африке, когда Франция утрачивала влияние, а США пытались перехватить инициативу. Америка и Франция использовали разжигание внутренних беспорядков, хаоса или убийство глав правительств для смены режимов в странах, ориентированных на Азию. Возвращение Франции в НАТО и создание AFRICOM при Джордже Буше можно рассматривать как рождение нового геополитического порядка в Африке.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДо 2010 года США конкурировали с Францией на континенте, но после начала подъема Китая Париж и Вашингтон стали действовать сообща. США и Франция свергают ориентированные на Китай африканские режимы, используя "цветные революции" и мобилизуя поддерживаемые Западом террористические организации. Африка сильно страдает от терроризма, и цветные революции часто происходят в период парламентских или президентских выборов.Например, в 2010 году на президентских выборах в Кот-д'Ивуаре победил Лоран Гбагбо, сотрудничавший с Китаем и БРИКС. США и Франция присудили победу Алассану Уаттаре, инициировали беспорядки и военное вмешательство, чтобы привести его к власти.В 2011 году президент Франции Николя Саркози вооружил террористов-джихадистов в Ливии, что привело к убийству Муаммара Каддафи.Запад спровоцировал сепаратистские террористические организации в Мали и осуществил военную интервенцию в 2013 году. В Центральноафриканской Республике мобилизовали этнорелигиозную террористическую организацию "Селека" для противостояния с президентом Франсуа Бозизе. В Зимбабве ввели в действие кандидата от оппозиции для свержения Роберта Мугабе. В Кении также были организованы уличные протесты против результатов президентских выборов.Китайская инициатива "Один пояс, один путь" получила поддержку в Африке в 2013 году, что привело к изменению американской стратегии в регионе. В 2014 году президент США Барак Обама провел первый саммит США-Африка, целью которого была смена правящих режимов на континенте.После саммита Национальный фонд демократии (NED) собрал африканских лидеров и журналистов для создания инициативы "Молодые африканские лидеры" и проведения конференции по гражданскому обществу. NED использовал эту встречу для организации провокаций и развязывания цветных революций в Африке. Конференция, проведенная NED, стала важной площадкой для мобилизации африканских активистов и определения приоритетов и стратегий действий. План, разработанный NED, аналогичен тому, что использовался на Украине и в Грузии, с финансовой поддержкой от Джорджа Сороса и использованием социальных сетей.В 2014-2016 годах в Габоне произошла "африканская весна", но попытка свержения президента провалилась. В 2023 году президент Габона Али Бонго Ондимба был свергнут в результате переворота. В Демократической Республике Конго и Камеруне происходили вмешательства в выборы и провокации против президентов. В апреле 2021 года президент Чада Идрис Деби был убит.При Дональде Трампе саммит США-Африка не проводился, но с приходом Джо Байдена тема Африки была включена в повестку дня. В декабре 2022 года состоялся саммит США-Африка с участием 49 лидеров, на котором Байден изменил подход к Африке. Байден заложил основу для новой стратегии США в отношении Африки, предполагающей более прагматичную политику и активное участие в вопросах безопасности и экономики.Вместе с тем, неоколониализму в Африке пришел конец, констатирует автор. США и Франция больше не смогут легко вторгаться и совершать перевороты в Африке. Запад потерял Африку, которую грабил ради собственного богатства и процветания. Цветные революции больше ничего не дадут, даже если Запад добьется временного успеха.Ташделен отмечает что в Африке началась вторая война за независимость против неоколониализма. Армия стала ключом к защите независимости родины от империализма на африканском континенте, она объединяется со своей нацией для защиты независимости."Это движение будет расширяться и дальше. Теперь пусть империалисты сидят и плачут" — подчеркнул автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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африка, турция, сша, франция