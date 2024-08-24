https://1prime.ru/20240824/armata-851104141.html

В пятерке лучших. В США оценили новые российские танки

В пятерке лучших. В США оценили новые российские танки - 24.08.2024, ПРАЙМ

В пятерке лучших. В США оценили новые российские танки

В топ-пять лучших танков мира вошли израильский Merkava V, российские T-14 "Армата" и T-90M, американский M1A2 Abrams SEPv3 и южнокорейский K2 Black Panther,... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T21:48+0300

2024-08-24T21:48+0300

2024-08-24T21:49+0300

вооружения

танки

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/37/841483708_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_cffb1c4aac2753f399b8c004c0658216.jpg

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В топ-пять лучших танков мира вошли израильский Merkava V, российские T-14 "Армата" и T-90M, американский M1A2 Abrams SEPv3 и южнокорейский K2 Black Panther, пишет американский писатель и журналист Питер Сучу для издания The National Interest.Танки Merkava находятся на вооружении Армии обороны Израиля с конца 1970-х годов. Последняя версия танка Merkava, Mark V, была применена в Газе в прошлом году. Merkava был разработан генералом Исраэлем Талем после неудачных попыток закупить танки Chieftain у Великобритании. Целью программы было создание платформы, способной противостоять советским танкам. Mark V является новейшей версией Merkava и разрабатывался в течение пяти лет. Это- совместное детище Управления бронетанковой техники и Сухопутных войск ЦАХАЛ. Танк оснащен системами от Elbit Systems, Rafael и Elta. Mark V оснащен камерами для обзора на 360 градусов и системой активной защиты Trophy, которая создает "пузырь" безопасности вокруг танка, обезвреживая различные угрозы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийский Т-14 "Армата" - один из лучших современных танков, хотя Кремль не использует его в боевых действиях на Украине. Танк Т-14 был продемонстрирован на параде Победы в 2015 году. Особенности танка включают необитаемую башню с дистанционно управляемой пушкой 2А82-1М и автоматизированным заряжанием. Экипаж размещается в бронированной капсуле, изолированной от автоматической системы заряжания и хранилища боеприпасов. Низкий профиль танка снижает опасность поражения и повышает безопасность экипажа. Россия планировала приобрести до 2300 Т-14 с 2015 по 2020 год, но на данный момент произведено менее 50. Стоимость машины является главной проблемой, и Россия не может позволить себе закупку такого количества танков, утверждает автор.Т-90М "Прорыв" - новейшая модернизация российского танка Т-90, поступившего на вооружение в 1994 году. Последняя версия Т-90 значительно улучшена в плане брони, мобильности и огневой мощи. Танк получил новую башню и улучшенный двигатель мощностью 1 130 лошадиных сил. Конфигурация "Прорыва" аналогична предыдущим моделям Т-90. Танк оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-4 и дистанционно управляемым боевым модулем. Новый многоканальный прицел позволяет экипажу использовать вооружение в любое время суток. Модернизированный Т-90 имеет возможность обмена данными с другими машинами в реальном времени. Предполагается, что Т-90М оснащен новой динамической защитой "Реликт".M1A2 Abrams от General Dynamics Land Systems - один из самых передовых основных боевых танков в мире. M1A2 Abrams SEPv3 оснащена 120-мм гладкоствольной пушкой XM256, пулеметами M240 и M2 Browning, газотурбинным двигателем мощностью 1 500 лошадиных сил и дальностью хода до 435 километров. SEPv3 получила усовершенствованную модель распределения электроэнергии, улучшенную связь, систему управления состоянием (VHMS), быстросъемные модули LRM и систему данных ADL. Танк оснащен пакетом защиты следующего поколения (NGAP) и вспомогательным силовым агрегатом (APU). Армия США отменила запланированный пакет SEPv4 и выбрала версию M1E3 с модульной открытой архитектурой системы. Модели SEPv3 продолжают сходить с конвейера, пока не появятся новые версии.Южная Корея разработала новый танк K2 Black Panther, который считается одним из самых передовых танков в мире, превосходя бронетехнику Северной Кореи и Китая, пишет автор. Производство K2 Black Panther началось в 2014 году, а первая партия была одобрена в июне 2023 года. Экипаж K2 Black Panther состоит из трех человек: командира, наводчика и механика-водителя. Основное вооружение танка - гладкоствольная пушка Rheinmetall 120 ммL/55 с автоматом заряжания отечественной разработки. K2 Black Panther оснащен системой автоматического обнаружения и сопровождения цели отечественной разработки. Танк оснащен электрической системой управления пушкой и башней от компании Doosan Corporation Mottrol. K2 Black Panther оснащен дизельным двигателем MTU MB 883 Ka501 и вспомогательной газотурбинной силовой установкой мощностью 400 лошадиных сил. Танк оснащен уникальной подвеской с различными положениями для лучшей проходимости и маневренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240304/armata-845840147.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

танки