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Банки придумали способ продавать ипотеку, несмотря на стоп-ставки - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Банки придумали способ продавать ипотеку, несмотря на стоп-ставки
Банки придумали способ продавать ипотеку, несмотря на стоп-ставки - 24.08.2024, ПРАЙМ
Банки придумали способ продавать ипотеку, несмотря на стоп-ставки
Ипотека с возможностью снижения ставки вслед за ключевой интересна как заемщикам, так и самим банкам. Подобные программы уже вводятся, не исключено и их... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T02:02+0300
2024-08-24T02:02+0300
недвижимость
эксклюзив
ипотека
льготная ипотека
ставки по ипотеке
богдан зварич
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ипотека с возможностью снижения ставки вслед за ключевой интересна как заемщикам, так и самим банкам. Подобные программы уже вводятся, не исключено и их расширение за счет других опций, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеАльфа-банк с 22 августа предоставил россиянам опцию с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Клиенты банка могут включить эту опцию в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Снижение ставки возможно один раз на любом сроке кредита, клиенту достаточно отправить запрос в банк.По словам аналитика, высокие ставки по ипотеке и стоимость квадратного метра сейчас создают условия, когда подобные кредиты могут быть интересны при условии, что заемщик собирается погасить существенную часть кредита досрочно, например, за счет средств, полученных при продаже старой квартиры, либо рассчитывает воспользоваться рефинансированием кредита в дальнейшем.“Но предложение Альфа-Банка не является "обходом" текущих высоких ставок по ипотечным кредитам. Банк фактически включил опцию рефинансирования с существенным упрощением процедуры. Это позволит заемщику в дальнейшем, когда ключевая ставка и, соответственно, ставки по ипотеке будут ниже, в упрощенной форме снизить стоимость обслуживания кредита”, - пояснил он.Плюс к этому, не надо предоставлять документы, необходимые для рефинансирования, и ждать одобрения от банка, что снижает временные расходы заемщика. Такая опция интересна и самому банку, так как он сохраняет в активах кредит с низкими рисками.Вполне возможно, что по примеру Альфа-Банка аналогичные программы будут вводить и другие кредитные организации, учитывая, что заемщики в будущем в любом случае будут рассчитывать на рефинансирование кредитов под более низкие ставки, считает Зварич. Но в основном такие программы можно ожидать от крупных банков. Плюс к этому, не исключено появление других опций или программ, которые позволят улучшить условия и сделать ипотеку, несмотря на текущие условия, более привлекательной.
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эксклюзив, ипотека, льготная ипотека, ставки по ипотеке, богдан зварич
Недвижимость, Эксклюзив, ипотека, льготная ипотека, ставки по ипотеке, Богдан Зварич
02:02 24.08.2024
 
Банки придумали способ продавать ипотеку, несмотря на стоп-ставки

Аналитик Зварич: ипотека с опцией снижения ставки выгодна заемщикам и банкам

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ипотека с возможностью снижения ставки вслед за ключевой интересна как заемщикам, так и самим банкам. Подобные программы уже вводятся, не исключено и их расширение за счет других опций, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
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Альфа-банк с 22 августа предоставил россиянам опцию с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Клиенты банка могут включить эту опцию в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Снижение ставки возможно один раз на любом сроке кредита, клиенту достаточно отправить запрос в банк.
По словам аналитика, высокие ставки по ипотеке и стоимость квадратного метра сейчас создают условия, когда подобные кредиты могут быть интересны при условии, что заемщик собирается погасить существенную часть кредита досрочно, например, за счет средств, полученных при продаже старой квартиры, либо рассчитывает воспользоваться рефинансированием кредита в дальнейшем.
“Но предложение Альфа-Банка не является "обходом" текущих высоких ставок по ипотечным кредитам. Банк фактически включил опцию рефинансирования с существенным упрощением процедуры. Это позволит заемщику в дальнейшем, когда ключевая ставка и, соответственно, ставки по ипотеке будут ниже, в упрощенной форме снизить стоимость обслуживания кредита”, - пояснил он.
Плюс к этому, не надо предоставлять документы, необходимые для рефинансирования, и ждать одобрения от банка, что снижает временные расходы заемщика. Такая опция интересна и самому банку, так как он сохраняет в активах кредит с низкими рисками.
Вполне возможно, что по примеру Альфа-Банка аналогичные программы будут вводить и другие кредитные организации, учитывая, что заемщики в будущем в любом случае будут рассчитывать на рефинансирование кредитов под более низкие ставки, считает Зварич. Но в основном такие программы можно ожидать от крупных банков. Плюс к этому, не исключено появление других опций или программ, которые позволят улучшить условия и сделать ипотеку, несмотря на текущие условия, более привлекательной.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
Ипотечников ждет послабление в сентябре: банки пойдут на уступки
Вчера, 02:02
 
НедвижимостьЭксклюзивипотекальготная ипотекаставки по ипотекеБогдан Зварич
 
 
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