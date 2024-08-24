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Архив: срыв удара по СССР в 1940 году "взбесил" парламент Британии - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Архив: срыв удара по СССР в 1940 году "взбесил" парламент Британии
Архив: срыв удара по СССР в 1940 году "взбесил" парламент Британии - 24.08.2024, ПРАЙМ
Архив: срыв удара по СССР в 1940 году "взбесил" парламент Британии
Великобритания шантажировала Швецию экономическими санкциями из-за отказа помогать Финляндии воевать против СССР в 1940 году, передает агентство РИА Новости со... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T16:05+0300
2024-08-24T16:05+0300
политика
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Великобритания шантажировала Швецию экономическими санкциями из-за отказа помогать Финляндии воевать против СССР в 1940 году, передает агентство РИА Новости со ссылкой на документ Архива внешней политики России, опубликованный Президентской библиотекой.По данным документа, Великобритания и Франция в начале 1940 года планировали начать войну против СССР, нанести удар из Финляндии и захватить Ленинград. Они также планировали нанести удар с Кавказа с целью уничтожить нефтяные месторождения.Однако, их планам не суждено было сбыться из-за успехов Германии на западе Европы. Англия была недовольна Швецией, которая отказалась помочь Финляндии, и угрожала экономическими санкциями. Это подтверждается шифротелеграммой дипломата Александры Коллонтай, представителя СССР в Швеции."Англия крайне недовольна позицией шведского правительства в отказе в военной помощи Финляндии, ходят слухи, что Англия на днях предложила шведам ряд вопросов, относящихся, однако, больше к области "большой войны", — отмечала она в телеграмме.Отмечается, что уже 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки заключили мирный договор.
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великобритания, ссср
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СССР
16:05 24.08.2024
 
Архив: срыв удара по СССР в 1940 году "взбесил" парламент Британии

Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Великобритания шантажировала Швецию экономическими санкциями из-за отказа помогать Финляндии воевать против СССР в 1940 году, передает агентство РИА Новости со ссылкой на документ Архива внешней политики России, опубликованный Президентской библиотекой.
По данным документа, Великобритания и Франция в начале 1940 года планировали начать войну против СССР, нанести удар из Финляндии и захватить Ленинград. Они также планировали нанести удар с Кавказа с целью уничтожить нефтяные месторождения.
Однако, их планам не суждено было сбыться из-за успехов Германии на западе Европы. Англия была недовольна Швецией, которая отказалась помочь Финляндии, и угрожала экономическими санкциями. Это подтверждается шифротелеграммой дипломата Александры Коллонтай, представителя СССР в Швеции.
"Англия крайне недовольна позицией шведского правительства в отказе в военной помощи Финляндии, ходят слухи, что Англия на днях предложила шведам ряд вопросов, относящихся, однако, больше к области "большой войны", — отмечала она в телеграмме.
Отмечается, что уже 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки заключили мирный договор.
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