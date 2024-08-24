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"Россия отомстит Западу". Британские генералы придумали новую "страшилку" - 24.08.2024, ПРАЙМ
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"Россия отомстит Западу". Британские генералы придумали новую "страшилку"
"Россия отомстит Западу". Британские генералы придумали новую "страшилку" - 24.08.2024, ПРАЙМ
"Россия отомстит Западу". Британские генералы придумали новую "страшилку"
Военная помощь Британии Украине может сделать британскую сторону уязвимой для ответного нападения России, передает издание The Telegraph со ссылкой на слова... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T17:27+0300
2024-08-24T17:27+0300
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Военная помощь Британии Украине может сделать британскую сторону уязвимой для ответного нападения России, передает издание The Telegraph со ссылкой на слова генерала Патрика Сандерса."Война с Россией неизбежна, если Великобритания не накопит летального оружия", — отметил сэр Сандерс.Ранее генерал сэр Роланд Уокер, выступил с заявлением, что Лондон в течение трех лет обязан подготовиться к ведению масштабных боевых действий, поскольку Москва попытается отомстить Западу за военную помощь Киеву.Сандерс в свою очередь также отметил, что первоначальные инвестиции должны быть направлены на то, чтобы обеспечить сдерживание России на протяжении следующих десяти лет. Сандерс также указал на возможность острой угрозы около 2028 года, связанную с окончанием конфликта в Украине, рекапитализацией России и заявлениями Китая о возможном вторжении на Тайвань.Россия считает поставки оружия в Украину препятствием для урегулирования конфликта и считает, что это негативно сказывается на переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только путем поставки оружия, но и обучения украинских солдат.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, великобритания
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17:27 24.08.2024
 
"Россия отомстит Западу". Британские генералы придумали новую "страшилку"

Генерал Сандерс: если Британия не накопит оружие, война с Россией неизбежна

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Военная помощь Британии Украине может сделать британскую сторону уязвимой для ответного нападения России, передает издание The Telegraph со ссылкой на слова генерала Патрика Сандерса.
"Война с Россией неизбежна, если Великобритания не накопит летального оружия", — отметил сэр Сандерс.
Ранее генерал сэр Роланд Уокер, выступил с заявлением, что Лондон в течение трех лет обязан подготовиться к ведению масштабных боевых действий, поскольку Москва попытается отомстить Западу за военную помощь Киеву.
Сандерс в свою очередь также отметил, что первоначальные инвестиции должны быть направлены на то, чтобы обеспечить сдерживание России на протяжении следующих десяти лет. Сандерс также указал на возможность острой угрозы около 2028 года, связанную с окончанием конфликта в Украине, рекапитализацией России и заявлениями Китая о возможном вторжении на Тайвань.
Россия считает поставки оружия в Украину препятствием для урегулирования конфликта и считает, что это негативно сказывается на переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только путем поставки оружия, но и обучения украинских солдат.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
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