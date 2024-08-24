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По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии возбудили уголовное дело
По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии возбудили уголовное дело - 24.08.2024, ПРАЙМ
По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии,... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T12:58+0300
2024-08-24T12:58+0300
2024-08-24T12:59+0300
происшествия
уголовное дело
самолет
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее пресс-служба главного МЧС по региону сообщала, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии из-за отказа двигателя. По данному факту началась доследственная проверка. Позже пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко сообщил, что Росавиация классифицировала вынужденную посадку самолета в Якутии как аварию. Кроме того, по предварительной информации от собственника воздушного судна, на борту Ан-2 летели 14 человек – три члена экипажа и 11 пассажиров. Люди не пострадали. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту вынужденной посадки воздушного судна по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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уголовное дело, самолет, якутия
Происшествия, уголовное дело, самолет, ЯКУТИЯ
По факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии возбудили уголовное дело
Следком РФ: по факту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии возбудили уголовное дело
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее пресс-служба главного МЧС по региону сообщала, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии из-за отказа двигателя. По данному факту началась доследственная проверка. Позже пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко сообщил, что Росавиация классифицировала вынужденную посадку самолета в Якутии как аварию. Кроме того, по предварительной информации от собственника воздушного судна, на борту Ан-2 летели 14 человек – три члена экипажа и 11 пассажиров. Люди не пострадали.
Еще один Boeing совершил вынужденную посадку из-за неисправности
"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту вынужденной посадки воздушного судна по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.