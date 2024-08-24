Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ким Дотком назвал позором Германии ее поддержку нацистов на Украине - 24.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240824/dotkom-851104864.html
Ким Дотком назвал позором Германии ее поддержку нацистов на Украине
Ким Дотком назвал позором Германии ее поддержку нацистов на Украине - 24.08.2024, ПРАЙМ
Ким Дотком назвал позором Германии ее поддержку нацистов на Украине
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Германия позорит себя, поддерживая нацистов на Украине. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T23:53+0300
2024-08-24T23:54+0300
украина
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Германия позорит себя, поддерживая нацистов на Украине. "Какой позор, что Германия поддерживает нацистские батальоны и бандеровцев на Украине. Неужели мы ничему не научились из прошлого?" - написал Дотком на своей странице в социальной сети Х. Ранее Дотком заявил, что американский президент Джо Байден во время выступления на съезде демократов в Чикаго обозначил проблему с неонацизмом в США, тогда как сам поставляет оружие нацистским батальонам на Украине. В ноябре 2023 года пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. заявил, что легитимная власть была свергнута на Украине во время так называемого "евромайдана", несмотря на гарантии европейских государств, это привело к расцвету откровенно нацистских настроений. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://1prime.ru/20240817/ssha-850946901.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
23:53 24.08.2024 (обновлено: 23:54 24.08.2024)
 
Ким Дотком назвал позором Германии ее поддержку нацистов на Украине

Ким Дотком назвал позором Германии ее поддержку нацистов на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Германия позорит себя, поддерживая нацистов на Украине.
"Какой позор, что Германия поддерживает нацистские батальоны и бандеровцев на Украине. Неужели мы ничему не научились из прошлого?" - написал Дотком на своей странице в социальной сети Х.
Ранее Дотком заявил, что американский президент Джо Байден во время выступления на съезде демократов в Чикаго обозначил проблему с неонацизмом в США, тогда как сам поставляет оружие нацистским батальонам на Украине.
Флаг США
"Крупнейший крах в истории". Бизнесмен Дотком сделал прогноз по доллару
17 августа, 05:54
В ноябре 2023 года пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. заявил, что легитимная власть была свергнута на Украине во время так называемого "евромайдана", несмотря на гарантии европейских государств, это привело к расцвету откровенно нацистских настроений. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
 
УКРАИНАГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала