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Ким Дотком назвал позором Германии ее поддержку нацистов на Украине

Ким Дотком назвал позором Германии ее поддержку нацистов на Украине - 24.08.2024, ПРАЙМ

Ким Дотком назвал позором Германии ее поддержку нацистов на Украине

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Германия позорит себя, поддерживая нацистов на Украине. | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T23:53+0300

2024-08-24T23:53+0300

2024-08-24T23:54+0300

украина

германия

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Германия позорит себя, поддерживая нацистов на Украине. "Какой позор, что Германия поддерживает нацистские батальоны и бандеровцев на Украине. Неужели мы ничему не научились из прошлого?" - написал Дотком на своей странице в социальной сети Х. Ранее Дотком заявил, что американский президент Джо Байден во время выступления на съезде демократов в Чикаго обозначил проблему с неонацизмом в США, тогда как сам поставляет оружие нацистским батальонам на Украине. В ноябре 2023 года пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. заявил, что легитимная власть была свергнута на Украине во время так называемого "евромайдана", несмотря на гарантии европейских государств, это привело к расцвету откровенно нацистских настроений. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://1prime.ru/20240817/ssha-850946901.html

украина

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украина, германия