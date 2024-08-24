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СМИ сообщили о задержании Дурова во Франции
СМИ сообщили о задержании Дурова во Франции - 25.08.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о задержании Дурова во Франции
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту парижского пригорода Ле-Бурже, сообщают французские СМИ. | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T23:59+0300
2024-08-24T23:59+0300
2024-08-25T00:07+0300
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту парижского пригорода Ле-Бурже, сообщают французские СМИ. Уточняется, что Дурова задержали в субботу, 24 августа, вечером на перроне аэропорта Ле-Бурже. Это произошло, когда бизнесмен сходил с частного самолета, который, как утверждается, прилетел из Азербайджана. Как сообщают СМИ, Дуров, который обладает гражданством Франции, фигурирует в перечне лиц, которых разыскивают французские правоохранительные орган.Также сообщается, что запрос на розыск Дурова сделало французское управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Запрос был подан на основании предварительного расследования. Французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе несотрудничество Telegram с властями, делает Дурова причастным к ряду преступлений.По данным СМИ, сейчас Дуров помещен под стражу.
https://1prime.ru/20240719/telegram-850282618.html
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павел дуров, telegram, франция
Павел Дуров, Telegram, ФРАНЦИЯ
СМИ сообщили о задержании Дурова во Франции
СМИ: основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту парижского пригорода Ле-Бурже, сообщают французские СМИ.
Уточняется, что Дурова задержали в субботу, 24 августа, вечером на перроне аэропорта Ле-Бурже. Это произошло, когда бизнесмен сходил с частного самолета, который, как утверждается, прилетел из Азербайджана.
Как сообщают СМИ, Дуров, который обладает гражданством Франции, фигурирует в перечне лиц, которых разыскивают французские правоохранительные орган.
Дуров: Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками
Также сообщается, что запрос на розыск Дурова сделало французское управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.
Запрос был подан на основании предварительного расследования. Французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе несотрудничество Telegram с властями, делает Дурова причастным к ряду преступлений.
По данным СМИ, сейчас Дуров помещен под стражу.