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СМИ сообщили о задержании Дурова во Франции

СМИ сообщили о задержании Дурова во Франции - 25.08.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили о задержании Дурова во Франции

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту парижского пригорода Ле-Бурже, сообщают французские СМИ. | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T23:59+0300

2024-08-24T23:59+0300

2024-08-25T00:07+0300

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту парижского пригорода Ле-Бурже, сообщают французские СМИ. Уточняется, что Дурова задержали в субботу, 24 августа, вечером на перроне аэропорта Ле-Бурже. Это произошло, когда бизнесмен сходил с частного самолета, который, как утверждается, прилетел из Азербайджана. Как сообщают СМИ, Дуров, который обладает гражданством Франции, фигурирует в перечне лиц, которых разыскивают французские правоохранительные орган.Также сообщается, что запрос на розыск Дурова сделало французское управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Запрос был подан на основании предварительного расследования. Французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе несотрудничество Telegram с властями, делает Дурова причастным к ряду преступлений.По данным СМИ, сейчас Дуров помещен под стражу.

https://1prime.ru/20240719/telegram-850282618.html

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павел дуров, telegram, франция