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Число стран ЕС, выступающих за диалог с Россией, будет расти, заявил посол
Число стран ЕС, выступающих за диалог с Россией, будет расти, заявил посол - 24.08.2024, ПРАЙМ
Число стран ЕС, выступающих за диалог с Россией, будет расти, заявил посол
Число государств Европейского союза, которые будут, как Венгрия, выступать за диалог с Российской Федерацией, будет увеличиваться. Такое заявление в беседе с... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T07:27+0300
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РОССИЯ, 24 авг - ПРАЙМ. Число государств Европейского союза, которые будут, как Венгрия, выступать за диалог с Российской Федерацией, будет увеличиваться. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал посол России в Будапеште Евгений Станиславов.В частности, посол отметил: "Очевидно, что в нынешних условиях влияние политических сил в Евросоюзе, ориентированных на национальные интересы, будет только расти, равно как и число его стран-членов, которые будут, как и Венгрия, выступать за диалог с Россией". В то же время Станиславов подчеркнул, что создание в Европейском парламенте третьей по численности фракции "Патриоты за Европу", которая была сформирована во многом благодаря усилиям премьера Венгрии Виктора Орбана, - одно из свидетельств "востребованности венгерской точки зрения".
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ес, диалог, россия
Число стран ЕС, выступающих за диалог с Россией, будет расти, заявил посол
Посол РФ: число стран ЕС, выступающих за диалог с Россией, будет расти
РОССИЯ, 24 авг - ПРАЙМ. Число государств Европейского союза, которые будут, как Венгрия, выступать за диалог с Российской Федерацией, будет увеличиваться. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
В частности, посол отметил: "Очевидно, что в нынешних условиях влияние политических сил в Евросоюзе, ориентированных на национальные интересы, будет только расти, равно как и число его стран-членов, которые будут, как и Венгрия, выступать за диалог с Россией".
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В то же время Станиславов подчеркнул, что создание в Европейском парламенте третьей по численности фракции "Патриоты за Европу", которая была сформирована во многом благодаря усилиям премьера Венгрии Виктора Орбана, - одно из свидетельств "востребованности венгерской точки зрения".