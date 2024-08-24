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Республика Алтай получит дополнительно 1,9 млрд руб на соцрасходы

Республика Алтай получит дополнительно 1,9 млрд руб на соцрасходы - 24.08.2024, ПРАЙМ

Республика Алтай получит дополнительно 1,9 млрд руб на соцрасходы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить для Республики Алтай дополнительно 1,9 миллиарда рублей на обеспечение первоочередных социально значимых... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T11:15+0300

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экономика

алтай

финансирование

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить для Республики Алтай дополнительно 1,9 миллиарда рублей на обеспечение первоочередных социально значимых расходов, сообщается на сайте правительства. Глава кабмина дал ряд поручений по вопросам развития этого региона после рабочей поездки в Горный Алтай, которая состоялась 25 июля. "Михаил Мишустин также поручил Минфину до 10 сентября представить предложения об оказании дополнительной финансовой помощи республике в объёме 1,9 миллиарда рублей. Средства будут направлены на обеспечение первоочередных социально значимых расходов", - сообщается на сайте кабмина. Минстрою и Минфину поручено обеспечить средства на подготовку объектов коммунального комплекса региона к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода, отметили в правительстве. Деньги на это должны быть выделены в этом году из резервного фонда кабмина, премьер поручил министерствам до 9 сентября внести проект соответствующего распоряжения. "Минздраву и Минфину предстоит обеспечить выделение в 2024 году средств из резервного фонда правительства на приобретение магнитно-резонансного томографа для республиканской больницы, которая является ключевым медицинским учреждением в регионе. Проект соответствующего распоряжения должен быть внесён в правительство до 23 сентября", - указано в сообщении на сайте.

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алтай, финансирование