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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - 24.08.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - 24.08.2024, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для августа, новый максимум в 700,4 миллиона кубометров достигнут 22 августа, сообщила... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T11:33+0300
2024-08-24T11:34+0300
экономика
газпром
поставки
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для августа, новый максимум в 700,4 миллиона кубометров достигнут 22 августа, сообщила компания. "Газпром" установил новый исторический для августа рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Рекорд зафиксирован 22 августа и составил 700,4 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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газпром, поставки
Экономика, Газпром, поставки
11:33 24.08.2024 (обновлено: 11:34 24.08.2024)
 
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа потребителям России для августа

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для августа, новый максимум в 700,4 миллиона кубометров достигнут 22 августа, сообщила компания.
"Газпром" установил новый исторический для августа рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Рекорд зафиксирован 22 августа и составил 700,4 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
"Газпром" продолжает подавать газ через Украину на ГИС "Суджа"
8 августа, 10:07
 
ЭкономикаГазпромпоставки
 
 
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