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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - 24.08.2024, ПРАЙМ

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для августа, новый максимум в 700,4 миллиона кубометров достигнут 22 августа, сообщила... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T11:33+0300

2024-08-24T11:33+0300

2024-08-24T11:34+0300

экономика

газпром

поставки

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для августа, новый максимум в 700,4 миллиона кубометров достигнут 22 августа, сообщила компания. "Газпром" установил новый исторический для августа рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Рекорд зафиксирован 22 августа и составил 700,4 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

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газпром, поставки