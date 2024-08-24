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Большая игра на дефолт Украины уже идет, а ставки в ней растут

Большая игра на дефолт Украины уже идет, а ставки в ней растут - 24.08.2024, ПРАЙМ

Большая игра на дефолт Украины уже идет, а ставки в ней растут

Новость о том, что некий фонд, специализирующийся на покупке "мусорных" облигаций, скупает долговые обязательства украинских компаний, со ссылкой на агентство... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T04:04+0300

2024-08-24T04:04+0300

2024-08-24T04:04+0300

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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ, Роман Серов. Новость о том, что некий фонд, специализирующийся на покупке "мусорных" облигаций, скупает долговые обязательства украинских компаний, со ссылкой на агентство Bloomberg на минувшей неделе обошла многие СМИ. На чем намерены заработать эти "мусорщики" и зачем им явно проблемные бумаги?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо данным издания, Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund сконцентрировался на Украине, вложив в нее 470 миллионов долларов. При этом он вовсе не прогорел, а, действуя под управлением Arkaim Advisors, в этом году вернул 12% прибыли и обошел 99% конкурентов.В своем бизнесе фонд сконцентрировался на долговых обязательствах украинских корпораций. Среди них бумаги государственных "Нафтогаза" и "Украинских железных дорог", а также горнодобывающей компании "Метинвест". Эти компании обеспечили одну из самых высоких доходностей на развивающихся рынках в этом году - около 73%, 52% и 19% соответственно, в то время как средний показатель для компаний-аналогов с нежелательным рейтингом составляет 9,4%, говорится в материале.Действительно, дела у них не так плохи, как могло бы показаться. "Нафтогаз" сумел реструктурировать свои долги и недавно получил очередной кредит от ЕБРР. "Метинвест" – международная компания, крупный производитель железорудного сырья, работает, невзирая на военный конфликт. По мере возможности компания выкупает облигации и снижает общую задолженность, чем повышает доверие инвесторов. А "Украинские железные дороги" получили отсрочку от уплаты долга до 2025 года."У этих ребят есть активы за пределами Украины, которые могут реально поддержать бизнес и в случае дефолта обеспечить нам достаточное восстановление, чтобы мы чувствовали себя в безопасности", - отметил в беседе с агентством главный инвестиционный директор Arkaim Дмитрий Грико.В целом на Украине немало компаний с международным участием, прежде всего, в металлургии, производстве стройматериалов и машиностроении. Другие отрасли, такие как телеком, энергетика и агросектор, тоже интересуют инвесторов. Конечно, в основном украинские активы разбирают крупные западные фонды и корпорации – под залог выданной многомиллиардной помощи и с далеко идущими целями. Но кое-что перепадает и так называемым "мусорным" фондам.Мусорный – не значит плохой. Но есть повод задуматьсяКак известно, на рынке инвестиций есть две основные стратегии – вложения в надежные устойчивые активы и покупка рисковых. Первые приносят низкий доход, вторые обещают высокий, но можно и прогореть. В эпоху низких процентных ставок многие инвесторы увеличили вложения в риск, скупая бумаги ниже инвестиционного уровня, то есть, мусорные. Обычно этим занимаются специально созданные высокодоходные фонды. Они специализируются на покупке высокодоходных облигаций. Чем она дешевле, тем интереснее для фонда."Покупка проблемных активов, в частности, облигаций крайне низкого качества – нормальная практика для определенной категории инвесторов. Такого рода инвестиции производятся с учетом неизменного правила – в общем случае доходность и риск актива связаны прямо пропорционально", - поясняет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.Заработать на них можно, во-первых, за счет более высокой, чем у облигаций инвестиционного класса, доходности. Во-вторых, эмитент может улучшить свои позиции, тогда облигация подорожает. И, наконец, многие эксперты считают облигации, даже мусорные, надежнее некоторых акций. Например, в случае банкротства компании держатели облигаций получают выплаты раньше, чем держатели акций.Если завтра дефолт: сценарий выживания по-украинскиВ целом стратегия Arkaim по Украине достаточно неплохо знакома инвесторам в корпоративные облигации на развивающихся рынках: покупать долги перспективных компаний из стран, переживающих экономические кризисы. Чаще всего такие компании, особенно в секторе сырьевых товаров, имеют валютную выручку или активы за рубежом.Присвоение Украине статуса "ограниченного дефолта" рейтинговым агентством Fitch стало триггером для приобретения бумаг. По мнению Скапенкера, это возможный, но не самый распространенный бизнес."Существующий дисконт, связанный с плачевным состоянием эмитента, чаще всего с течением времени лишь увеличивается. В тех случаях, когда финансовые проблемы удается разрешить, рост цены облигации происходит стремительно. Соответственно, перепродажа – маловероятный сценарий заработка", - комментирует он.Чаще всего расчет делается на удовлетворение возникающего требования в сколько-нибудь значимом объеме. Следует помнить, что облигация – эмиссионная ценная бумага, соответственно, требования всех владельцев одного выпуска могут удовлетворяться лишь на одинаковых условиях. Обещаемая эмитентами высокая доходность компенсирует будущие расходы на взыскание задолженности и риск неполного возврата средств.Конечно, всегда остается вероятность дефолта. "Но такими фондами приобретаются короткие выпуски, не длинные. Вероятность дефолта на более длинном отрезке времени, естественно, выше. За счет доходности к погашению и стремлением цены к номиналу на этой разнице фонды зарабатывают. Не думаю, что речь идет о перепродаже и залоге", - полагает начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев.Если до дефолта все же дошло, а достойных условий мирового соглашения или реструктуризации эмитент не предлагает, задолженность подлежит взысканию в судебном порядке, в том числе – через процедуры несостоятельности. Важно понимать, что и здесь все облигационеры будут иметь равные права. Но фонд, скупающий большой объем задолженности, может стать ключевым кредитором и оказывать определяющее влияние на ход процедуры.Железные нервы и запас денегМожно ли на таких инвестициях заработать больше, чем на стандартных бумагах? Безусловно, да – из-за финансового состояния эмитентов дисконты весьма велики, а в рассматриваемых случаях еще и предлагаются невероятные купонные ставки. Однако может оказаться, что активов компании не хватит даже на частичное удовлетворение требований. Соответственно, в приоритете те проблемные облигации, об имуществе эмитентов которых имеются достаточные объективные сведения. Диверсификация в данном случае из желательной становится настоятельно необходимой.По мнению Абелева, в целом этот бизнес достаточно выгоден. Есть даже дефолтные стратегии на облигационном рынке. Это довольно рискованная история, требует постоянного погружения в бизнес эмитента, отслеживания волатильности торгов его облигациями. Часто она используется на внебиржевых коммерческих выпусках.Доходность таких инструментов может быть сопоставима с доходностью акций второго и третьего эшелонов. Но может материализоваться главный риск - дефолта эмитента, который разрушит всю конструкцию движения цены облигаций к номиналу до погашения. Те, кто с этим свяжется, должны иметь железные нервы, юридические компетенции в соответствующей юрисдикции и значительный запас ликвидности – возвратность будет небыстрая.Но, видимо, в фонде Arkaim что-то знают. По словам Грико, сейчас идет работа над запуском хедж-фонда, который будет инвестировать исключительно в глобальные проблемные и дефолтные долги с акцентом на развивающиеся рынки. Означает ли это, что экономику ждут неспокойные времена?

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

украина, финансовая помощь для украины, дефолт, инвестиции, эксклюзив