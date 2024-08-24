https://1prime.ru/20240824/kredit-851103075.html

Россиян научили, как досрочно погасить автокредит с максимальной выгодой

Россиян научили, как досрочно погасить автокредит с максимальной выгодой - 24.08.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как досрочно погасить автокредит с максимальной выгодой

Досрочное погашение автокредита после истечения половины срока становится невыгодным, если банк применяет аннуитетную схему выплат, говорится в материале... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T18:15+0300

2024-08-24T18:15+0300

2024-08-24T18:15+0300

россия

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Досрочное погашение автокредита после истечения половины срока становится невыгодным, если банк применяет аннуитетную схему выплат, говорится в материале портала Autonews.ru.Согласно данным портала, в такой системе сначала выплачиваются проценты, а только потом основной долг. Эксперты предупреждают, что в этом случае нельзя сэкономить на процентах при досрочном погашении.Тем не менее, есть и преимущества в досрочном закрытии автокредита, такие как возможность использовать освободившиеся средства на другие цели и улучшить кредитную историю.В издании отметили, что если у владельца авто есть полис КАСКО и не было страховых случаев, то он имеет право обратиться в банк за возвратом страховой премии. Если необходимо частично погасить кредит, то нужно проконсультироваться с банком, внести нужную сумму и обсудить перерасчет кредита. При выплате большей части кредита автовладелец может запросить перезаключение договора на низкую процентную ставку.

https://1prime.ru/20240824/avtokredit-851101214.html

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