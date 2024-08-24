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Россиян научили, как досрочно погасить автокредит с максимальной выгодой
Россиян научили, как досрочно погасить автокредит с максимальной выгодой - 24.08.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как досрочно погасить автокредит с максимальной выгодой
Досрочное погашение автокредита после истечения половины срока становится невыгодным, если банк применяет аннуитетную схему выплат, говорится в материале... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T18:15+0300
2024-08-24T18:15+0300
2024-08-24T18:15+0300
россия
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Досрочное погашение автокредита после истечения половины срока становится невыгодным, если банк применяет аннуитетную схему выплат, говорится в материале портала Autonews.ru.Согласно данным портала, в такой системе сначала выплачиваются проценты, а только потом основной долг. Эксперты предупреждают, что в этом случае нельзя сэкономить на процентах при досрочном погашении.Тем не менее, есть и преимущества в досрочном закрытии автокредита, такие как возможность использовать освободившиеся средства на другие цели и улучшить кредитную историю.В издании отметили, что если у владельца авто есть полис КАСКО и не было страховых случаев, то он имеет право обратиться в банк за возвратом страховой премии. Если необходимо частично погасить кредит, то нужно проконсультироваться с банком, внести нужную сумму и обсудить перерасчет кредита. При выплате большей части кредита автовладелец может запросить перезаключение договора на низкую процентную ставку.
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россия
Россиян научили, как досрочно погасить автокредит с максимальной выгодой
Autonews.ru: гасить автокредит досрочно невыгодно после половины срока
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ.
Досрочное погашение автокредита после истечения половины срока становится невыгодным, если банк применяет аннуитетную схему выплат, говорится
в материале портала Autonews.ru.
Согласно данным портала, в такой системе сначала выплачиваются проценты, а только потом основной долг. Эксперты предупреждают, что в этом случае нельзя сэкономить на процентах при досрочном погашении.
Тем не менее, есть и преимущества в досрочном закрытии автокредита, такие как возможность использовать освободившиеся средства на другие цели и улучшить кредитную историю.
В издании отметили, что если у владельца авто есть полис КАСКО и не было страховых случаев, то он имеет право обратиться в банк за возвратом страховой премии. Если необходимо частично погасить кредит, то нужно проконсультироваться с банком, внести нужную сумму и обсудить перерасчет кредита. При выплате большей части кредита автовладелец может запросить перезаключение договора на низкую процентную ставку.
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