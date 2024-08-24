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"Стремится к диктаторской гегемонии". В Венгрии назвали главную угрозу ЕС

"Стремится к диктаторской гегемонии". В Венгрии назвали главную угрозу ЕС - 24.08.2024, ПРАЙМ

"Стремится к диктаторской гегемонии". В Венгрии назвали главную угрозу ЕС

Европа столкнулась с дефицитом демократии, вызванным стремлением либерального мейнстрима к диктаторской гегемонии. Таким мнением поделился глава МИД Венгрии... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T15:18+0300

2024-08-24T15:18+0300

2024-08-24T15:19+0300

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БУДАПЕШТ, 24 авг - ПРАЙМ. Европа столкнулась с дефицитом демократии, вызванным стремлением либерального мейнстрима к диктаторской гегемонии. Таким мнением поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Об этом говорят меньше, чем стоило бы, но в Европе сложился огромный дефицит демократии... Характеризующий себя разноцветным, толерантным и готовым к принятию либеральный мейнстрим стремится к абсолютно диктаторской гегемонии и пытается вытеснить все другие способы мышления из политической и социальной среды", - подчеркнул министр.Также он напомнил, что помимо политического и экономического давления, либеральный мейнстрим перешел к физическому уничтожению своих оппозиционных политиков, вспомнив о покушениях на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа.Глава венгерского МИД также добавил, что обвинения в адрес Будапешта по поводу выдачи льготных рабочих виз россиянам и белорусам чаще всего поступают от стран, где российских граждан проживает в десятки раз больше, чем в Венгрии."Российские и белорусские специалисты после изменения программы "Национальная карта" тоже могут приезжать в Венгрию. Никого не интересует правда и то, как именно выглядит порядок, но отовсюду сказали, что эти венгерские правила - огромная опасность для всей Шенгенской зоны", - заявил дипломат в рамках выступления на политическом фестивале Tranzit.С 1 января 2024 года Венгрия расширила программу выдачи "национальных карт" для рабочих виз, включив в список Украину, Белоруссию, Сербию, Молдову, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Северную Македонию. Однако Манфред Вебер, председатель Европейской народной партии, выразил свою обеспокоенность и призвал европейских лидеров принять меры против Венгрии на следующем саммите в октябре.Литва также обратилась к Еврокомиссии для анализа решения Венгрии и призвала ограничить ее пребывание в Шенгенской зоне.

https://1prime.ru/20240824/vizy-851097488.html

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венгрия, россия, визы