https://1prime.ru/20240824/lada-851102674.html

Владельцы Lada Vesta нашли необычный способ улучшить автомобиль

Владельцы Lada Vesta нашли необычный способ улучшить автомобиль - 24.08.2024, ПРАЙМ

Владельцы Lada Vesta нашли необычный способ улучшить автомобиль

Владельцы Lada Vesta и XRay начали устанавливать на свои автомобили воздушные дефлекторы от Volkswagen Passat, чтобы улучшить микроклимат в салоне, сообщает... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T17:37+0300

2024-08-24T17:37+0300

2024-08-24T17:37+0300

россия

lada vesta

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Владельцы Lada Vesta и XRay начали устанавливать на свои автомобили воздушные дефлекторы от Volkswagen Passat, чтобы улучшить микроклимат в салоне, сообщает портал "Лада. Онлайн".Отмечается, что воздуховоды в системе вентиляции салона Lada Vesta, XRay и Largus расположены под передними сиденьями и направлены в ноги пассажиров сзади. Установив дефлекторы на заднюю стенку тоннеля, владельцы смогут контролировать направление потока воздуха.Кроме того, после установки дефлекторов достигается лучшее охлаждение воздуха в задней части автомобиля. Один из владельцев для этой цели приобрел специальные гофры и воздушные дефлекторы для пассажиров задних сидений от Volkswagen Passat B8.

https://1prime.ru/20240821/avtovaz-851026061.html

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россия, lada vesta