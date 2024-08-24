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Владельцы Lada Vesta нашли необычный способ улучшить автомобиль - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Владельцы Lada Vesta нашли необычный способ улучшить автомобиль
Владельцы Lada Vesta нашли необычный способ улучшить автомобиль - 24.08.2024, ПРАЙМ
Владельцы Lada Vesta нашли необычный способ улучшить автомобиль
Владельцы Lada Vesta и XRay начали устанавливать на свои автомобили воздушные дефлекторы от Volkswagen Passat, чтобы улучшить микроклимат в салоне, сообщает... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T17:37+0300
2024-08-24T17:37+0300
россия
lada vesta
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Владельцы Lada Vesta и XRay начали устанавливать на свои автомобили воздушные дефлекторы от Volkswagen Passat, чтобы улучшить микроклимат в салоне, сообщает портал "Лада. Онлайн".Отмечается, что воздуховоды в системе вентиляции салона Lada Vesta, XRay и Largus расположены под передними сиденьями и направлены в ноги пассажиров сзади. Установив дефлекторы на заднюю стенку тоннеля, владельцы смогут контролировать направление потока воздуха.Кроме того, после установки дефлекторов достигается лучшее охлаждение воздуха в задней части автомобиля. Один из владельцев для этой цели приобрел специальные гофры и воздушные дефлекторы для пассажиров задних сидений от Volkswagen Passat B8.
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россия, lada vesta
РОССИЯ, Lada Vesta
17:37 24.08.2024
 
Владельцы Lada Vesta нашли необычный способ улучшить автомобиль

"Лада. Онлайн": владельцы Lada Vesta улучшают ее с помощью деталей от VW Passat

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" в Ташкенте
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Владельцы Lada Vesta и XRay начали устанавливать на свои автомобили воздушные дефлекторы от Volkswagen Passat, чтобы улучшить микроклимат в салоне, сообщает портал "Лада. Онлайн".
Отмечается, что воздуховоды в системе вентиляции салона Lada Vesta, XRay и Largus расположены под передними сиденьями и направлены в ноги пассажиров сзади. Установив дефлекторы на заднюю стенку тоннеля, владельцы смогут контролировать направление потока воздуха.
Кроме того, после установки дефлекторов достигается лучшее охлаждение воздуха в задней части автомобиля. Один из владельцев для этой цели приобрел специальные гофры и воздушные дефлекторы для пассажиров задних сидений от Volkswagen Passat B8.
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РОССИЯLada Vesta
 
 
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