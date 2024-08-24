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Китай вчетверо нарастил импорт меди из России - 24.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240824/med-851096907.html
Китай вчетверо нарастил импорт меди из России
Китай вчетверо нарастил импорт меди из России - 24.08.2024, ПРАЙМ
Китай вчетверо нарастил импорт меди из России
Импорт Китаем меди из России в июле этого года увеличился вчетверо до почти 334 миллионов долларов, что стало самым большим значением с ноября прошлого года,... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T08:11+0300
2024-08-24T08:12+0300
экономика
китай
медь
россия
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Импорт Китаем меди из России в июле этого года увеличился вчетверо до почти 334 миллионов долларов, что стало самым большим значением с ноября прошлого года, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы. Так, по итогам июля 2024 года объемы импорта Китаем российской меди составили 333,9 миллиона долларов, что в 4,2 раза больше, чем месяц назад. Это стало самым большим объемом поставок за месяц с ноября 2023 года. Всего по итогам первых семи месяцев этого года Поднебесная импортировала из РФ меди на 1,5 миллиарда долларов. Поставки по итогам всего прошлого года достигли 3,2 миллиарда долларов. Больше всего в июле Москва поставляла Пекину рафинированную медь и сплавы - на 259 миллионов долларов, медные отходы и лом - 75 миллионов и медные порошки и чешуйки - 112 тысяч. В общем объеме китайского медного импорта за июль Россия заняла 6 место с долей в 5,4%. Главным поставщиком стала Демократическая республика Конго с объемом в почти 1,3 миллиарда долларов и долей 20,7%. Также в тройку вошли Япония - 490 миллионов долларов (8%) и Чили - 432 миллиона (7%). Топ-5 закрыли Замбия - 369 миллионов (6%) и США - 338 миллионов (5,5%). Всего в июле Поднебесная приобрела меди на 6,2 миллиарда долларов.
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китай, медь, россия
Экономика, КИТАЙ, медь, РОССИЯ
08:11 24.08.2024 (обновлено: 08:12 24.08.2024)
 
Китай вчетверо нарастил импорт меди из России

Китай нарастил импорт меди из России вчетверо - до $334 млн

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПроизводство меди
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Импорт Китаем меди из России в июле этого года увеличился вчетверо до почти 334 миллионов долларов, что стало самым большим значением с ноября прошлого года, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы.
Так, по итогам июля 2024 года объемы импорта Китаем российской меди составили 333,9 миллиона долларов, что в 4,2 раза больше, чем месяц назад. Это стало самым большим объемом поставок за месяц с ноября 2023 года.
Всего по итогам первых семи месяцев этого года Поднебесная импортировала из РФ меди на 1,5 миллиарда долларов. Поставки по итогам всего прошлого года достигли 3,2 миллиарда долларов.
Больше всего в июле Москва поставляла Пекину рафинированную медь и сплавы - на 259 миллионов долларов, медные отходы и лом - 75 миллионов и медные порошки и чешуйки - 112 тысяч.
В общем объеме китайского медного импорта за июль Россия заняла 6 место с долей в 5,4%. Главным поставщиком стала Демократическая республика Конго с объемом в почти 1,3 миллиарда долларов и долей 20,7%.
Медная проволока
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Также в тройку вошли Япония - 490 миллионов долларов (8%) и Чили - 432 миллиона (7%). Топ-5 закрыли Замбия - 369 миллионов (6%) и США - 338 миллионов (5,5%). Всего в июле Поднебесная приобрела меди на 6,2 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаКИТАЙмедьРОССИЯ
 
 
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