https://1prime.ru/20240824/naselenie-851097965.html

На Украине объявили о национальной катастрофе

На Украине объявили о национальной катастрофе - 24.08.2024, ПРАЙМ

На Украине объявили о национальной катастрофе

За 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек в связи с активной миграцией и снижением уровня фертильности у женщин – это национальная... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T10:29+0300

2024-08-24T10:29+0300

2024-08-24T10:29+0300

украина

рождаемость

миграция

https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg

МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. За 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек в связи с активной миграцией и снижением уровня фертильности у женщин – это национальная катастрофа. Об этом заявил в соцсети украинский экономист Алексей Кущ, сообщает РИА Новости.Как отметил Кущ, "буквально в три итерации трех поколений за 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек".По его словам, сокращение украинского населения произойдет в следствии "миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы".Кущ напомнил, что в 2023 году на Украине родились 187 тыс. детей против 230 тыс. в 2022-м, то есть в течение года рождаемость в стране сократилась более чем на 30%.При этом экономист предупредил, что масштаб катастрофы с рождаемостью на Украине в действительности может быть гораздо больше. Ведь в 187 тыс. новорожденных, по его мнению, могли записать всех детей, кому были выданы свидетельства о рождении, а значит в этот показатель могли быть включены дети, родившиеся за границей, в первую очередь в странах Евросоюза."Война — национальная трагедия. А демографический кризис — национальная катастрофа. И я не понимаю тех людей, которые не осознали еще эту простую истину", – подытожил экономист.

https://1prime.ru/20240823/konflikt-851085027.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рождаемость, миграция