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На Украине объявили о национальной катастрофе
На Украине объявили о национальной катастрофе - 24.08.2024, ПРАЙМ
На Украине объявили о национальной катастрофе
За 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек в связи с активной миграцией и снижением уровня фертильности у женщин – это национальная... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T10:29+0300
2024-08-24T10:29+0300
2024-08-24T10:29+0300
украина
рождаемость
миграция
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. За 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек в связи с активной миграцией и снижением уровня фертильности у женщин – это национальная катастрофа. Об этом заявил в соцсети украинский экономист Алексей Кущ, сообщает РИА Новости.Как отметил Кущ, "буквально в три итерации трех поколений за 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек".По его словам, сокращение украинского населения произойдет в следствии "миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы".Кущ напомнил, что в 2023 году на Украине родились 187 тыс. детей против 230 тыс. в 2022-м, то есть в течение года рождаемость в стране сократилась более чем на 30%.При этом экономист предупредил, что масштаб катастрофы с рождаемостью на Украине в действительности может быть гораздо больше. Ведь в 187 тыс. новорожденных, по его мнению, могли записать всех детей, кому были выданы свидетельства о рождении, а значит в этот показатель могли быть включены дети, родившиеся за границей, в первую очередь в странах Евросоюза."Война — национальная трагедия. А демографический кризис — национальная катастрофа. И я не понимаю тех людей, которые не осознали еще эту простую истину", – подытожил экономист.
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украина, рождаемость, миграция
УКРАИНА, рождаемость, миграция
На Украине объявили о национальной катастрофе
Кущ назвал катастрофой перспективы сокращения населения Украины до 10 миллионов
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ.
За 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек в связи с активной миграцией и снижением уровня фертильности у женщин – это национальная катастрофа. Об этом заявил в соцсети украинский экономист Алексей Кущ, сообщает РИА Новости
.
Как отметил Кущ, "буквально в три итерации трех поколений за 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек".
По его словам, сокращение украинского населения произойдет в следствии "миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы".
Кущ напомнил, что в 2023 году на Украине родились 187 тыс. детей против 230 тыс. в 2022-м, то есть в течение года рождаемость в стране сократилась более чем на 30%.
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При этом экономист предупредил, что масштаб катастрофы с рождаемостью на Украине в действительности может быть гораздо больше. Ведь в 187 тыс. новорожденных, по его мнению, могли записать всех детей, кому были выданы свидетельства о рождении, а значит в этот показатель могли быть включены дети, родившиеся за границей, в первую очередь в странах Евросоюза.
"Война — национальная трагедия. А демографический кризис — национальная катастрофа. И я не понимаю тех людей, которые не осознали еще эту простую истину", – подытожил экономист.