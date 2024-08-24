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Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом
Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом - 24.08.2024, ПРАЙМ
Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом
Канада отказывает Российской Федерации в экстрадиции нациста Гунько (Хунка) под надуманным предлогом, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T07:44+0300
2024-08-24T07:44+0300
2024-08-24T07:49+0300
политика
нацисты
экстрадиция
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Канада отказывает Российской Федерации в экстрадиции нациста Гунько (Хунка) под надуманным предлогом, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Как ранее сообщили в Генпрокуратуре России, заочно обвиняемый в Российской Федерации украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка) был объявлен в международный розыск и включен в базу Интерпола. По словам Степанова, с осени 2023 года российское посольство находится в постоянном контакте с канадскими МИД и правоохранительными органами по делу члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки. При этом посол подчеркнул, что Канаде были переданы "исчерпывающие материалы" с фактами совершенных Гунько преступлений, тем не менее "Оттава уже дважды отказала России в экстрадиции под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы".Вместе с тем Степанов сообщил, что Россия и впредь будет добиваться экстрадиции "нацистского приспешника"."Правду не скрыть, но она претит канадцам, - отметил посол. - Кабинет Джастина Трюдо лукавит, когда говорит, что бандеровец чист. Властям прекрасно известно его темное прошлое, как и постыдные биографии тысяч других пособников Гитлера, нашедших приют в Канаде после 1945 года".
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нацисты, экстрадиция
Политика, Нацисты, экстрадиция
Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом
Посол: Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Канада отказывает Российской Федерации в экстрадиции нациста Гунько (Хунка) под надуманным предлогом, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Как ранее сообщили в Генпрокуратуре России, заочно обвиняемый в Российской Федерации украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка) был объявлен в международный розыск и включен в базу Интерпола.
По словам Степанова, с осени 2023 года российское посольство находится в постоянном контакте с канадскими МИД и правоохранительными органами по делу члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки.
При этом посол подчеркнул, что Канаде были переданы "исчерпывающие материалы" с фактами совершенных Гунько преступлений, тем не менее "Оттава уже дважды отказала России в экстрадиции под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы".
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Вместе с тем Степанов сообщил, что Россия и впредь будет добиваться экстрадиции "нацистского приспешника".
"Правду не скрыть, но она претит канадцам, - отметил посол. - Кабинет Джастина Трюдо лукавит, когда говорит, что бандеровец чист. Властям прекрасно известно его темное прошлое, как и постыдные биографии тысяч других пособников Гитлера, нашедших приют в Канаде после 1945 года".