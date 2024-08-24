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Венгрия обвинила ЕК в бездействии из-за ограничения транзита нефти из РФ - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Венгрия обвинила ЕК в бездействии из-за ограничения транзита нефти из РФ
Венгрия обвинила ЕК в бездействии из-за ограничения транзита нефти из РФ - 24.08.2024, ПРАЙМ
Венгрия обвинила ЕК в бездействии из-за ограничения транзита нефти из РФ
Бездействие Еврокомиссии в отношении ограничения транзита нефти из России в Венгрию и Словакию свидетельствует о том, что это решение было скоординировано из... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T17:47+0300
2024-08-24T17:51+0300
энергетика
венгрия
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россия
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БУДАПЕШТ, 24 авг - ПРАЙМ. Бездействие Еврокомиссии в отношении ограничения транзита нефти из России в Венгрию и Словакию свидетельствует о том, что это решение было скоординировано из Брюсселя. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Я думаю, что тот факт, что Еврокомиссия заявила, что она не готова помогать в вопросах безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии, подтверждает, что ​​из Брюсселя в Киев было направлено указание создать вызовы и проблемы в энергоснабжении Венгрии и Словакии", - отметил глава венгерсмкого внешнеполитического ведомства на политическом фестивале Tranzit.Он отметил, что венгерские власти и компания MOL работают над решением этой проблемы. Сийярто также указал, что Венгрия не спешит заменить российского поставщика "Лукойл", так как важно решить проблему в принципе, чтобы избежать аналогичных ситуаций с другими компаниями.Ситуация с поставками нефти через Украину является кризисной для получателей, но не зависит от России, заявил ранее пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков.
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венгрия, ек, россия
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ЕК, РОССИЯ
17:47 24.08.2024 (обновлено: 17:51 24.08.2024)
 
Венгрия обвинила ЕК в бездействии из-за ограничения транзита нефти из РФ

Сийярто: бездействие ЕК говорит, что Киеву велели ограничить транзит нефти из РФ

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
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БУДАПЕШТ, 24 авг - ПРАЙМ. Бездействие Еврокомиссии в отношении ограничения транзита нефти из России в Венгрию и Словакию свидетельствует о том, что это решение было скоординировано из Брюсселя. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я думаю, что тот факт, что Еврокомиссия заявила, что она не готова помогать в вопросах безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии, подтверждает, что ​​из Брюсселя в Киев было направлено указание создать вызовы и проблемы в энергоснабжении Венгрии и Словакии", - отметил глава венгерсмкого внешнеполитического ведомства на политическом фестивале Tranzit.
Он отметил, что венгерские власти и компания MOL работают над решением этой проблемы. Сийярто также указал, что Венгрия не спешит заменить российского поставщика "Лукойл", так как важно решить проблему в принципе, чтобы избежать аналогичных ситуаций с другими компаниями.
Ситуация с поставками нефти через Украину является кризисной для получателей, но не зависит от России, заявил ранее пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков.
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
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15:18
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯЕКРОССИЯ
 
 
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