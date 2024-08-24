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Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек

Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек - 24.08.2024, ПРАЙМ

Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек

Уфа входит в список городов-миллионников с самым конкурентным рынком новостроек, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Циан.Аналитика". | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T17:14+0300

2024-08-24T17:14+0300

2024-08-24T17:14+0300

недвижимость

россия

новостройки

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уфа входит в список городов-миллионников с самым конкурентным рынком новостроек, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Циан.Аналитика"."В первом полугодии на пять крупнейших застройщиков города пришлось 45% всех сделок на первичном рынке недвижимости — это один из самых низких показателей по стране", - отмечается в исследовании.В издании заметили, что по всей стране средняя степень монополизации рынка составляет 65%, но в большинстве регионов доля топ-5 игроков составляет от 50% до 80%. Тем не менее, в некоторых городах монополизация рынка достигает высоких уровней, таких как Новокузнецк, Саратов и Севастополь, где монополизация превысила 90%.Самая низкая монополизация рынка новостроек оказалась в Москве, где на крупнейших застройщиков пришлось 57% проданных в первом полугодии квартир.Общий уровень монополизации рынка в стране в первом полугодии 2023 года составил 67%, что на 2 процентных пункта выше, чем в текущем году. В Уфе этот показатель вырос на 1 процентный пункт.

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россия, новостройки