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Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек
Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек - 24.08.2024, ПРАЙМ
Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек
Уфа входит в список городов-миллионников с самым конкурентным рынком новостроек, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Циан.Аналитика". | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T17:14+0300
2024-08-24T17:14+0300
недвижимость
россия
новостройки
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уфа входит в список городов-миллионников с самым конкурентным рынком новостроек, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Циан.Аналитика"."В первом полугодии на пять крупнейших застройщиков города пришлось 45% всех сделок на первичном рынке недвижимости — это один из самых низких показателей по стране", - отмечается в исследовании.В издании заметили, что по всей стране средняя степень монополизации рынка составляет 65%, но в большинстве регионов доля топ-5 игроков составляет от 50% до 80%. Тем не менее, в некоторых городах монополизация рынка достигает высоких уровней, таких как Новокузнецк, Саратов и Севастополь, где монополизация превысила 90%.Самая низкая монополизация рынка новостроек оказалась в Москве, где на крупнейших застройщиков пришлось 57% проданных в первом полугодии квартир.Общий уровень монополизации рынка в стране в первом полугодии 2023 года составил 67%, что на 2 процентных пункта выше, чем в текущем году. В Уфе этот показатель вырос на 1 процентный пункт.
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россия, новостройки
Недвижимость, РОССИЯ, новостройки
17:14 24.08.2024
 
Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек

"Циан.Аналитика": Уфа стала городом с самым конкурентным рынком новостроек

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовостройка
Новостройка - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уфа входит в список городов-миллионников с самым конкурентным рынком новостроек, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Циан.Аналитика".
"В первом полугодии на пять крупнейших застройщиков города пришлось 45% всех сделок на первичном рынке недвижимости — это один из самых низких показателей по стране", - отмечается в исследовании.
В издании заметили, что по всей стране средняя степень монополизации рынка составляет 65%, но в большинстве регионов доля топ-5 игроков составляет от 50% до 80%. Тем не менее, в некоторых городах монополизация рынка достигает высоких уровней, таких как Новокузнецк, Саратов и Севастополь, где монополизация превысила 90%.
Самая низкая монополизация рынка новостроек оказалась в Москве, где на крупнейших застройщиков пришлось 57% проданных в первом полугодии квартир.
Общий уровень монополизации рынка в стране в первом полугодии 2023 года составил 67%, что на 2 процентных пункта выше, чем в текущем году. В Уфе этот показатель вырос на 1 процентный пункт.
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