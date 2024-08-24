https://1prime.ru/20240824/novostroyki-851102400.html
Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек
Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек - 24.08.2024, ПРАЙМ
Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек
Уфа входит в список городов-миллионников с самым конкурентным рынком новостроек, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Циан.Аналитика". | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T17:14+0300
2024-08-24T17:14+0300
2024-08-24T17:14+0300
недвижимость
россия
новостройки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848666230_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_67434dfd8a2eaf609f8d68b480caf1fb.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уфа входит в список городов-миллионников с самым конкурентным рынком новостроек, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Циан.Аналитика"."В первом полугодии на пять крупнейших застройщиков города пришлось 45% всех сделок на первичном рынке недвижимости — это один из самых низких показателей по стране", - отмечается в исследовании.В издании заметили, что по всей стране средняя степень монополизации рынка составляет 65%, но в большинстве регионов доля топ-5 игроков составляет от 50% до 80%. Тем не менее, в некоторых городах монополизация рынка достигает высоких уровней, таких как Новокузнецк, Саратов и Севастополь, где монополизация превысила 90%.Самая низкая монополизация рынка новостроек оказалась в Москве, где на крупнейших застройщиков пришлось 57% проданных в первом полугодии квартир.Общий уровень монополизации рынка в стране в первом полугодии 2023 года составил 67%, что на 2 процентных пункта выше, чем в текущем году. В Уфе этот показатель вырос на 1 процентный пункт.
https://1prime.ru/20240802/ipoteka-850616324.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848666230_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f6f1cd5332cfe377d4e041bb4dc5ac49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новостройки
Недвижимость, РОССИЯ, новостройки
Назван город России с самым конкурентным рынком новостроек
"Циан.Аналитика": Уфа стала городом с самым конкурентным рынком новостроек
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ.
Уфа входит в список городов-миллионников с самым конкурентным рынком новостроек, пишет
РБК со ссылкой на данные сервиса "Циан.Аналитика".
"В первом полугодии на пять крупнейших застройщиков города пришлось 45% всех сделок на первичном рынке недвижимости — это один из самых низких показателей по стране", - отмечается в исследовании.
В издании заметили, что по всей стране средняя степень монополизации рынка составляет 65%, но в большинстве регионов доля топ-5 игроков составляет от 50% до 80%. Тем не менее, в некоторых городах монополизация рынка достигает высоких уровней, таких как Новокузнецк, Саратов и Севастополь, где монополизация превысила 90%.
Самая низкая монополизация рынка новостроек оказалась в Москве, где на крупнейших застройщиков пришлось 57% проданных в первом полугодии квартир.
Общий уровень монополизации рынка в стране в первом полугодии 2023 года составил 67%, что на 2 процентных пункта выше, чем в текущем году. В Уфе этот показатель вырос на 1 процентный пункт.
В России остановился рост цен на новостройки