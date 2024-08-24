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Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена работорговцев

Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена работорговцев - 24.08.2024, ПРАЙМ

Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена работорговцев

Ливийская национальная армия освободила свыше тысячи нелегальных мигрантов из плена группировки торговцев людьми. Об этом сообщил глава пресс-службы главного... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T10:53+0300

2024-08-24T10:53+0300

2024-08-24T10:53+0300

происшествия

освобождение

мигранты

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ливийская национальная армия освободила свыше тысячи нелегальных мигрантов из плена группировки торговцев людьми. Об этом сообщил глава пресс-службы главного командования ЛНА Халифа Аль-Убейди.По его информации, "силы бригады Тарек Бен Зейд Ливийской национальной армии освободили более тысячи нелегальных мигрантов, большинство из которых из стран Африки". При этом он пояснил, что нелегальные мигранты находились в плену в большом укрытии банды торговцев людьми в районе Швейриф на юго-западе Ливии.Также Аль-Убейди сообщил, что члены банды были задержаны, а мигранты переведены в безопасные места, где им предоставили все необходимое.

https://1prime.ru/20240710/liviya-849991748.html

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освобождение, мигранты