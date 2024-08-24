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Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена работорговцев
Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена работорговцев - 24.08.2024, ПРАЙМ
Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена работорговцев
Ливийская национальная армия освободила свыше тысячи нелегальных мигрантов из плена группировки торговцев людьми. Об этом сообщил глава пресс-службы главного... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T10:53+0300
2024-08-24T10:53+0300
2024-08-24T10:53+0300
происшествия
освобождение
мигранты
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ливийская национальная армия освободила свыше тысячи нелегальных мигрантов из плена группировки торговцев людьми. Об этом сообщил глава пресс-службы главного командования ЛНА Халифа Аль-Убейди.По его информации, "силы бригады Тарек Бен Зейд Ливийской национальной армии освободили более тысячи нелегальных мигрантов, большинство из которых из стран Африки". При этом он пояснил, что нелегальные мигранты находились в плену в большом укрытии банды торговцев людьми в районе Швейриф на юго-западе Ливии.Также Аль-Убейди сообщил, что члены банды были задержаны, а мигранты переведены в безопасные места, где им предоставили все необходимое.
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освобождение, мигранты
Происшествия, Освобождение, Мигранты
Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена работорговцев
Представитель ЛНА: в Ливии освободили тысячу мигрантов из плена торговцев людьми
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ливийская национальная армия освободила свыше тысячи нелегальных мигрантов из плена группировки торговцев людьми. Об этом сообщил глава пресс-службы главного командования ЛНА Халифа Аль-Убейди.
По его информации, "силы бригады Тарек Бен Зейд Ливийской национальной армии освободили более тысячи нелегальных мигрантов, большинство из которых из стран Африки".
При этом он пояснил, что нелегальные мигранты находились в плену в большом укрытии банды торговцев людьми в районе Швейриф на юго-западе Ливии.
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Также Аль-Убейди сообщил, что члены банды были задержаны, а мигранты переведены в безопасные места, где им предоставили все необходимое.