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Названы направления, где сильнее всего подешевели отели после лета

Названы направления, где сильнее всего подешевели отели после лета - 24.08.2024, ПРАЙМ

Названы направления, где сильнее всего подешевели отели после лета

Светлогорск стал самым популярным российским туристическим направлением, так как цены на отели к концу лета снизились на 33%, до 6,8 тысяч рублей за ночь, пишет | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T18:37+0300

2024-08-24T18:37+0300

2024-08-24T18:37+0300

россия

туризм

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Светлогорск стал самым популярным российским туристическим направлением, так как цены на отели к концу лета снизились на 33%, до 6,8 тысяч рублей за ночь, пишет "Газета.ru" со ссылкой на анализ МТС Travel.За Светлогорском следуют курорты Краснодарского края, где также было замечено снижение цен на отдых в сентябре. Цены в Лазаревском упали на 29%, до 4,3 тыс. рублей, в Витязево - на 25%, до 5,3 тыс. рублей. В Адлере и Дагомысе цены снизились на 20%, средний чек за ночь составил 7,8 и 10,3 тыс. рублей, соответственно.Другие города, где также отметилось снижение цен на отели, включают Дербент (-18%), Санкт-Петербург (-16%), Петрозаводск (-16%), Астрахань (-15%) и Туапсе (-15%). В среднем, цены на отели в России снизились на 4% в сентябре и составляют 5,9 тыс. рублей за ночь, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240824/abkhaziya-851101350.html

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россия, туризм