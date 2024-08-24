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Названы направления, где сильнее всего подешевели отели после лета
Названы направления, где сильнее всего подешевели отели после лета - 24.08.2024, ПРАЙМ
Названы направления, где сильнее всего подешевели отели после лета
Светлогорск стал самым популярным российским туристическим направлением, так как цены на отели к концу лета снизились на 33%, до 6,8 тысяч рублей за ночь, пишет | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T18:37+0300
2024-08-24T18:37+0300
2024-08-24T18:37+0300
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туризм
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Светлогорск стал самым популярным российским туристическим направлением, так как цены на отели к концу лета снизились на 33%, до 6,8 тысяч рублей за ночь, пишет "Газета.ru" со ссылкой на анализ МТС Travel.За Светлогорском следуют курорты Краснодарского края, где также было замечено снижение цен на отдых в сентябре. Цены в Лазаревском упали на 29%, до 4,3 тыс. рублей, в Витязево - на 25%, до 5,3 тыс. рублей. В Адлере и Дагомысе цены снизились на 20%, средний чек за ночь составил 7,8 и 10,3 тыс. рублей, соответственно.Другие города, где также отметилось снижение цен на отели, включают Дербент (-18%), Санкт-Петербург (-16%), Петрозаводск (-16%), Астрахань (-15%) и Туапсе (-15%). В среднем, цены на отели в России снизились на 4% в сентябре и составляют 5,9 тыс. рублей за ночь, заключили в издании.
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россия, туризм
Названы направления, где сильнее всего подешевели отели после лета
МТС Travel: Светлогорск стал лидером по падению цен на отели в сентябре
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ.
Светлогорск стал самым популярным российским туристическим направлением, так как цены на отели к концу лета снизились на 33%, до 6,8 тысяч рублей за ночь, пишет
"Газета.ru" со ссылкой на анализ МТС Travel.
За Светлогорском следуют курорты Краснодарского края, где также было замечено снижение цен на отдых в сентябре. Цены в Лазаревском упали на 29%, до 4,3 тыс. рублей, в Витязево - на 25%, до 5,3 тыс. рублей. В Адлере и Дагомысе цены снизились на 20%, средний чек за ночь составил 7,8 и 10,3 тыс. рублей, соответственно.
Другие города, где также отметилось снижение цен на отели, включают Дербент (-18%), Санкт-Петербург (-16%), Петрозаводск (-16%), Астрахань (-15%) и Туапсе (-15%). В среднем, цены на отели в России снизились на 4% в сентябре и составляют 5,9 тыс. рублей за ночь, заключили в издании.
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