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У Bank of Georgia возникли трудности с переводами через "Золотую корону" - 24.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240824/perevody-851103856.html
У Bank of Georgia возникли трудности с переводами через "Золотую корону"
У Bank of Georgia возникли трудности с переводами через "Золотую корону" - 24.08.2024, ПРАЙМ
У Bank of Georgia возникли трудности с переводами через "Золотую корону"
Bank of Georgia столкнулся с техническими проблемами при отправке денежных переводов через систему "Золотая корона", пишет РБК. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T20:53+0300
2024-08-24T20:54+0300
экономика
грузия
золотая корона
санкции против рф
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Bank of Georgia столкнулся с техническими проблемами при отправке денежных переводов через систему "Золотая корона", пишет РБК.Техническая поддержка банка подтвердила задержку в получении переводов и отсутствие информации о причинах проблемы.Пользователи "Золотой короны" в Грузии начали сообщать о проблемах с зачислением переводов на карты грузинских банков с 24 августа.Перевод через "Золотую корону" также перестал работать в приложении TBC, и переводы не удалось зачислить через приложение "Золотой короны".Некоторые пользователи "Золотой короны" не могут получить переводы наличными в офисах грузинского сервиса "Рико", однако другим пользователям выдали денежные средства, следует из сообщений в профильных чатах.Ранее США ввели санкции против компании "Центр финансовых технологий", которая разрабатывает программное обеспечение для "Золотой короны". Сама платежная система "Золотая корона" не попала под санкции, но стала основным каналом для денежных переводов из России за границу после ухода Visa и Mastercard.
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грузия, золотая корона, санкции против рф
Экономика, ГРУЗИЯ, Золотая корона, санкции против РФ
20:53 24.08.2024 (обновлено: 20:54 24.08.2024)
 
У Bank of Georgia возникли трудности с переводами через "Золотую корону"

РБК: начались проблемы с получением переводов в Грузии через "Золотую корону"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"Золотая корона"
Золотая корона - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Bank of Georgia столкнулся с техническими проблемами при отправке денежных переводов через систему "Золотая корона", пишет РБК.
Техническая поддержка банка подтвердила задержку в получении переводов и отсутствие информации о причинах проблемы.
Пользователи "Золотой короны" в Грузии начали сообщать о проблемах с зачислением переводов на карты грузинских банков с 24 августа.
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
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22 августа, 15:40
Перевод через "Золотую корону" также перестал работать в приложении TBC, и переводы не удалось зачислить через приложение "Золотой короны".
Некоторые пользователи "Золотой короны" не могут получить переводы наличными в офисах грузинского сервиса "Рико", однако другим пользователям выдали денежные средства, следует из сообщений в профильных чатах.
Ранее США ввели санкции против компании "Центр финансовых технологий", которая разрабатывает программное обеспечение для "Золотой короны". Сама платежная система "Золотая корона" не попала под санкции, но стала основным каналом для денежных переводов из России за границу после ухода Visa и Mastercard.
 
ЭкономикаГРУЗИЯЗолотая коронасанкции против РФ
 
 
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