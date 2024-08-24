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США хотят перезагрузки отношений с Россией, утверждают европейские СМИ - 24.08.2024, ПРАЙМ
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США хотят перезагрузки отношений с Россией, утверждают европейские СМИ
США хотят перезагрузки отношений с Россией, утверждают европейские СМИ - 24.08.2024, ПРАЙМ
США хотят перезагрузки отношений с Россией, утверждают европейские СМИ
Соединенные Штаты не разрешают Украине наносить американскими ракетами ударами вглубь России, потому что рассчитывают в конечном итоге перезагрузить отношения с | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T06:37+0300
2024-08-24T06:38+0300
политика
сша
украина
россия
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не разрешают Украине наносить американскими ракетами ударами вглубь России, потому что рассчитывают в конечном итоге перезагрузить отношения с РФ. Вместе с тем потенциальные цели на территории Российской Федерации находятся вне зоны досягаемости ракет США. Об этом рассказывают средства массовой информации Европы, ссылаясь на неназываемых высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Украины.Как утверждают журналисты, чиновники из американской администрации - и особенно, как подчеркивается, в Белом доме - информировали представителей Украины , что Соединенные Штаты в конечном счете захотят перезагрузить отношения с Российской Федерацией, а запрашиваемое Киевом разрешение на удары западными ракетами вглубь российской территории может обнулить все эти усилия. По словам неназываемого высокопоставленного источника из руководства США, применение дальнобойных ракет Storm Shadow или Army Tactical Missile Systems может оказаться не столь эффективным, как надеется украинская сторона. Ведь имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины ракеты могут не достичь значимых российских целей, которые ранее были уже выведены из зоны их досягаемости.
https://1prime.ru/20240823/sanktsii-851090338.html
сша
украина
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сша, украина, россия
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ
06:37 24.08.2024 (обновлено: 06:38 24.08.2024)
 
США хотят перезагрузки отношений с Россией, утверждают европейские СМИ

СМИ: США не разрешают бить вглубь России, надеясь перезагрузить с ней отношения

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не разрешают Украине наносить американскими ракетами ударами вглубь России, потому что рассчитывают в конечном итоге перезагрузить отношения с РФ. Вместе с тем потенциальные цели на территории Российской Федерации находятся вне зоны досягаемости ракет США. Об этом рассказывают средства массовой информации Европы, ссылаясь на неназываемых высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Украины.
Как утверждают журналисты, чиновники из американской администрации - и особенно, как подчеркивается, в Белом доме - информировали представителей Украины , что Соединенные Штаты в конечном счете захотят перезагрузить отношения с Российской Федерацией, а запрашиваемое Киевом разрешение на удары западными ракетами вглубь российской территории может обнулить все эти усилия.
Американский флаг, Вашингтон, США
США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний из России
Вчера, 17:42
По словам неназываемого высокопоставленного источника из руководства США, применение дальнобойных ракет Storm Shadow или Army Tactical Missile Systems может оказаться не столь эффективным, как надеется украинская сторона. Ведь имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины ракеты могут не достичь значимых российских целей, которые ранее были уже выведены из зоны их досягаемости.
 
ПолитикаСШАУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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