https://1prime.ru/20240824/podgotovka-851103563.html

Кот-д'Ивуар изучит вероятное участие Киева в подготовке боевиков

Кот-д'Ивуар изучит вероятное участие Киева в подготовке боевиков - 24.08.2024, ПРАЙМ

Кот-д'Ивуар изучит вероятное участие Киева в подготовке боевиков

Власти Кот-д'Ивуара проводят расследование, чтобы выяснить возможную причастность посольства Украины к военной подготовке боевиков и отправке частей... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T18:50+0300

2024-08-24T18:50+0300

2024-08-24T18:50+0300

украина

африка

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Власти Кот-д'Ивуара проводят расследование, чтобы выяснить возможную причастность посольства Украины к военной подготовке боевиков и отправке частей беспилотников по дипломатическим каналам. Об этом сообщают африканские СМИ.Так, согласно данным малийского портала Bamada, диппредставительство в Абиджане может иметь отношение к "тайной военной подготовке" боевиков и отправке частей беспилотников.Также отмечается, что посольство Киева, возможно, занимается координацией подготовки боевиков в области связи, что вызывает беспокойство властей Кот-д'Ивуара. Ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины в связи с поддержкой Киевом терроризма в Африке.Ранее французские СМИ обнародовали информацию, что террористы, связанные с вооруженными сепаратистскими группировками в Мали, отправились на Украину для обучения. Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Киев решил открыть "второй фронт" в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах.

https://1prime.ru/20240824/ukraina-851102929.html

украина

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, африка