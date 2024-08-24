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Кот-д'Ивуар изучит вероятное участие Киева в подготовке боевиков - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Кот-д'Ивуар изучит вероятное участие Киева в подготовке боевиков
Кот-д'Ивуар изучит вероятное участие Киева в подготовке боевиков - 24.08.2024, ПРАЙМ
Кот-д'Ивуар изучит вероятное участие Киева в подготовке боевиков
Власти Кот-д'Ивуара проводят расследование, чтобы выяснить возможную причастность посольства Украины к военной подготовке боевиков и отправке частей... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T18:50+0300
2024-08-24T18:50+0300
украина
африка
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Власти Кот-д'Ивуара проводят расследование, чтобы выяснить возможную причастность посольства Украины к военной подготовке боевиков и отправке частей беспилотников по дипломатическим каналам. Об этом сообщают африканские СМИ.Так, согласно данным малийского портала Bamada, диппредставительство в Абиджане может иметь отношение к "тайной военной подготовке" боевиков и отправке частей беспилотников.Также отмечается, что посольство Киева, возможно, занимается координацией подготовки боевиков в области связи, что вызывает беспокойство властей Кот-д'Ивуара. Ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины в связи с поддержкой Киевом терроризма в Африке.Ранее французские СМИ обнародовали информацию, что террористы, связанные с вооруженными сепаратистскими группировками в Мали, отправились на Украину для обучения. Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Киев решил открыть "второй фронт" в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах.
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украина
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украина, африка
УКРАИНА, АФРИКА
18:50 24.08.2024
 
Кот-д'Ивуар изучит вероятное участие Киева в подготовке боевиков

В Кот-д'Ивуаре изучают вероятное участие посольства Киева в подготовке боевиков

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Власти Кот-д'Ивуара проводят расследование, чтобы выяснить возможную причастность посольства Украины к военной подготовке боевиков и отправке частей беспилотников по дипломатическим каналам. Об этом сообщают африканские СМИ.
Так, согласно данным малийского портала Bamada, диппредставительство в Абиджане может иметь отношение к "тайной военной подготовке" боевиков и отправке частей беспилотников.
Также отмечается, что посольство Киева, возможно, занимается координацией подготовки боевиков в области связи, что вызывает беспокойство властей Кот-д'Ивуара. Ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины в связи с поддержкой Киевом терроризма в Африке.
Ранее французские СМИ обнародовали информацию, что террористы, связанные с вооруженными сепаратистскими группировками в Мали, отправились на Украину для обучения. Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Киев решил открыть "второй фронт" в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах.
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