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СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона - 24.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона
СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона - 24.08.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона
Около 80 жандармов будут обеспечивать безопасность на похоронах французского актера Алена Делона, передает телеканал BFMTV. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T11:53+0300
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происшествия
франция
похороны
безопасность
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Около 80 жандармов будут обеспечивать безопасность на похоронах французского актера Алена Делона, передает телеканал BFMTV. Как сообщалось ранее, похороны знаменитого актера состоятся 24 августа в 17.00 (18.00 мск) в его поместье в Души во Франции. На церемонии будут присутствовать трое детей Делона и ограниченный круг приглашенных - порядка 40 человек, передает BFMTV.Обеспечивать безопасность поместья, по данным телеканала, будут 80 жандармов.Также телеканал узнал, что в соответствии с просьбой семьи актера над поместьем будет запрещено пользоваться дронами во избежание фото- и видеосъемки.Ален Делон ушел из жизни в воскресенье в возрасте 88 лет.
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франция, похороны, безопасность
Происшествия, ФРАНЦИЯ, похороны, безопасность
11:53 24.08.2024 (обновлено: 12:04 24.08.2024)
 
СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона

BFMTV: около 80 жандармов будут охранять похороны Алена Делона

© fotolia.com / pp76%Эйфелева башня
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Около 80 жандармов будут обеспечивать безопасность на похоронах французского актера Алена Делона, передает телеканал BFMTV.
Как сообщалось ранее, похороны знаменитого актера состоятся 24 августа в 17.00 (18.00 мск) в его поместье в Души во Франции. На церемонии будут присутствовать трое детей Делона и ограниченный круг приглашенных - порядка 40 человек, передает BFMTV.
Обеспечивать безопасность поместья, по данным телеканала, будут 80 жандармов.
Также телеканал узнал, что в соответствии с просьбой семьи актера над поместьем будет запрещено пользоваться дронами во избежание фото- и видеосъемки.
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ПроисшествияФРАНЦИЯпохороныбезопасность
 
 
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