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СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона

СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона - 24.08.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона

Около 80 жандармов будут обеспечивать безопасность на похоронах французского актера Алена Делона, передает телеканал BFMTV. | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T11:53+0300

2024-08-24T11:53+0300

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происшествия

франция

похороны

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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Около 80 жандармов будут обеспечивать безопасность на похоронах французского актера Алена Делона, передает телеканал BFMTV. Как сообщалось ранее, похороны знаменитого актера состоятся 24 августа в 17.00 (18.00 мск) в его поместье в Души во Франции. На церемонии будут присутствовать трое детей Делона и ограниченный круг приглашенных - порядка 40 человек, передает BFMTV.Обеспечивать безопасность поместья, по данным телеканала, будут 80 жандармов.Также телеканал узнал, что в соответствии с просьбой семьи актера над поместьем будет запрещено пользоваться дронами во избежание фото- и видеосъемки.Ален Делон ушел из жизни в воскресенье в возрасте 88 лет.

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франция, похороны, безопасность