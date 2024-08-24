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СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона
СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона - 24.08.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона
Около 80 жандармов будут обеспечивать безопасность на похоронах французского актера Алена Делона, передает телеканал BFMTV. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T11:53+0300
2024-08-24T11:53+0300
2024-08-24T12:04+0300
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Около 80 жандармов будут обеспечивать безопасность на похоронах французского актера Алена Делона, передает телеканал BFMTV. Как сообщалось ранее, похороны знаменитого актера состоятся 24 августа в 17.00 (18.00 мск) в его поместье в Души во Франции. На церемонии будут присутствовать трое детей Делона и ограниченный круг приглашенных - порядка 40 человек, передает BFMTV.Обеспечивать безопасность поместья, по данным телеканала, будут 80 жандармов.Также телеканал узнал, что в соответствии с просьбой семьи актера над поместьем будет запрещено пользоваться дронами во избежание фото- и видеосъемки.Ален Делон ушел из жизни в воскресенье в возрасте 88 лет.
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Происшествия, ФРАНЦИЯ, похороны, безопасность
СМИ раскрыли детали предстоящих похорон Алена Делона
BFMTV: около 80 жандармов будут охранять похороны Алена Делона
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Около 80 жандармов будут обеспечивать безопасность на похоронах французского актера Алена Делона, передает телеканал BFMTV.
Как сообщалось ранее, похороны знаменитого актера состоятся 24 августа в 17.00 (18.00 мск) в его поместье в Души во Франции. На церемонии будут присутствовать трое детей Делона и ограниченный круг приглашенных - порядка 40 человек, передает BFMTV.
Обеспечивать безопасность поместья, по данным телеканала, будут 80 жандармов.
Также телеканал узнал, что в соответствии с просьбой семьи актера над поместьем будет запрещено пользоваться дронами во избежание фото- и видеосъемки.
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Ален Делон ушел из жизни в воскресенье в возрасте 88 лет.