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По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми - 24.08.2024, ПРАЙМ
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По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми
По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми - 24.08.2024, ПРАЙМ
По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми
По делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак проедена очная ставка с... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T08:15+0300
2024-08-24T08:26+0300
происшествия
маргарита симоньян
уголовное дело
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. По делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак проедена очная ставка с обвиняемыми, сообщает РИА Новости со ссылкой а материалы дела.В материалах, в частности, указывается: "С момента избрания меры пресечения… была проведена очная ставка между обвиняемыми".Летом 2023 года ФСБ и правоохранители сделали заявление о предотвращении подготовки убийства Симоньян спецслужбами Украины, которые также планировали убийство Собчак. По делу были задержаны участники неонацистской группировки "Параграф 88". Было арестовано восемь фигурантов. Средства массовой информации ранее передавали, что ГСУ Следственного комитета РФ завершило расследование дела участников указанной группировки.
https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html
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Новости
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маргарита симоньян, уголовное дело
Происшествия, Маргарита Симоньян, уголовное дело
08:15 24.08.2024 (обновлено: 08:26 24.08.2024)
 
По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми

СМИ: По делу о покушении на Симоньян и Собчак провели очную ставку с обвиняемыми

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк# Маргарита Симоньян
# Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. По делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак проедена очная ставка с обвиняемыми, сообщает РИА Новости со ссылкой а материалы дела.
В материалах, в частности, указывается: "С момента избрания меры пресечения… была проведена очная ставка между обвиняемыми".
Летом 2023 года ФСБ и правоохранители сделали заявление о предотвращении подготовки убийства Симоньян спецслужбами Украины, которые также планировали убийство Собчак. По делу были задержаны участники неонацистской группировки "Параграф 88". Было арестовано восемь фигурантов.
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Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа
Вчера, 19:47
Средства массовой информации ранее передавали, что ГСУ Следственного комитета РФ завершило расследование дела участников указанной группировки.
 
ПроисшествияМаргарита Симоньянуголовное дело
 
 
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