https://1prime.ru/20240824/pokushenie-851097048.html

По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми

По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми - 24.08.2024, ПРАЙМ

По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемыми

По делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак проедена очная ставка с... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T08:15+0300

2024-08-24T08:15+0300

2024-08-24T08:26+0300

происшествия

маргарита симоньян

уголовное дело

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. По делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак проедена очная ставка с обвиняемыми, сообщает РИА Новости со ссылкой а материалы дела.В материалах, в частности, указывается: "С момента избрания меры пресечения… была проведена очная ставка между обвиняемыми".Летом 2023 года ФСБ и правоохранители сделали заявление о предотвращении подготовки убийства Симоньян спецслужбами Украины, которые также планировали убийство Собчак. По делу были задержаны участники неонацистской группировки "Параграф 88". Было арестовано восемь фигурантов. Средства массовой информации ранее передавали, что ГСУ Следственного комитета РФ завершило расследование дела участников указанной группировки.

https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маргарита симоньян, уголовное дело